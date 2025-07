Herzogin Meghan: Ihre Netflix-Show fand kein großes Publikum

Der Streaminggigant Netflix hat Abrufzahlen zur ersten Jahreshälfte veröffentlicht. Sie zeigen, dass Herzogin Meghans Netflix-Show "With Love, Meghan" das weltweite Publikum nicht sonderlich packte.

"With Love, Meghan" erschien am 4. März dieses Jahres.

Nach einigen Netflix-Misserfolgen der Sussexes lagen die Hoffnungen von Herzogin Meghan (43) wohl auf ihrer neuen Lifestyle-Show "With Love, Meghan", die am 4. März dieses Jahres auf dem kalifornischen Streamingdienst startete. Doch das Programm hat sich in den Halbjahrescharts von Netflix als nicht sonderlich erfolgreich erwiesen. Auf lediglich 5,3 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie, kommt "With Love, Meghan", was Platz 383 aller Netflix-Serien, Filme und Shows im Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni bedeutet.

Zweite Staffel von "With Love, Meghan" ist bereits angekündigt

"Das ist sehr wenig für ein Netflix-Original - und ziemlich beispiellos für eine Serie, die verlängert wurde", in einem Bericht über den enttäuschenden Publikumserfolg von Meghans Show. Zum Vergleich: Auf dem ersten Platz der Rangliste liegt das britische Serienphänomen "Adolescence", das es auf über 145 Millionen Views im entsprechenden Zeitraum schaffte.

Im Gegensatz dazu ist Herzogin Meghans alte Fernsehserie "Suits", in der sie einst ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte, im zurückliegenden Halbjahr wesentlich beliebter gewesen. Die ursprünglich im Jahr 2011 beim USA Network erschienene erste Staffel der Anwaltsserie schaffte es mit 9,3 Millionen Views auf Platz 151 der Netflix-Halbjahrescharts. Staffel vier liegt mit 5,3 Millionen Views einige Plätze vor "With Love, Meghan" auf der 378.

"Polo" von Prinz Harry noch schlechter platziert

Trotz dieses nicht gerade großen Zuschauerzuspruchs soll auch eine zweite Staffel von "With Love, Meghan" erscheinen. Diese ist bereits abgedreht und für dieses Jahr angekündigt, ein genauer Starttermin steht gegenwärtig jedoch noch aus.

Noch schlechter als das Lifestyle-Programm "With Love, Meghan", in dem Herzogin Meghan Kochrezepte und persönliche Tipps und Tricks vorführt, ist die Dokumentarserie "Polo" ihres Ehemannes Prinz Harry (40) in den Netflix-Charts platziert. Die Show über den als elitär geltenden Polosport und einige seiner Protagonisten startete am 10. Dezember 2024 auf Netflix. Mit lediglich 500.000 Views liegt sie auf Platz 3436 der Halbjahrescharts des Streamingdienstes.