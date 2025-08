Herzogin Meghan: Glückwünsche von ihren Mitarbeitern und Prinz Harry

Herzogin Meghan feiert ihren 44. Geburtstag - auf Instagram gratulierten ihre Mitarbeiter ihr zum Ehrentag mit liebevollen Worten. Auch Ehemann Prinz Harry nennt sie "einzigartig".

Anlässlich ihres heutigen 44. Geburtstages erhebt ihr Unternehmen die digitalen Champagnergläser auf seine Gründerin, Herzogin Meghan. As Ever, das Lifestyle-Label der früheren Schauspielerin, hat ein neues Foto auf der firmeneigenen , um an den besonderen Anlass zu erinnern.

"Wir feiern die Frau, die hinter all dem steht", beginnt die Bildunterschrift zu einem in Schwarz-Weiß eingefärbten Foto, das die Ehefrau von Prinz Harry (40) in einem Garten zeigt. In einem legeren Sommerkleid, mit zurückgebundenen Haaren und Sonnenhut streift sie lachend durch die Natur. "Sie steckt ihr Herz, ihre Vision und ihre magische Hand in jedes Detail, und heute erheben wir unser Glas auf sie! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Gründerin!" Zum Abschluss des Beitrags wurde das Emoji zweier Champagnergläser gewählt und der persönliche Instagram-Account der Herzogin verlinkt.

Auch Prinz Harry gratulierte via Instagram

Den Beitrag von As Ever teilte auch Prinz Harry auf seiner Plattform. Zuvor postete der Blaublüter eine Reihe strahlender Fotos seiner Ehefrau und Mutter seiner zwei Kinder in einer Instagram-Story mit den Worten: "Happy Birthday, Herzogin von Sussex". In einem ergänzte er: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an unsere wunderbare und einzigartige Herzogin von Sussex! Meghan, wir lieben dich so sehr."

Ein Geschenk an ihre Fans

Der Geburtstagsgruß an Meghan war nicht die einzige Nachricht von "As Ever" an deren Ehrentag. Via E-Mail-Newsletter wurde laut dem wenige Stunden zuvor bekannt gegeben, dass ihr begehrter Wein, der 2024 Napa Valley Rosé, morgen wieder erhältlich sein wird, nachdem die erste Charge am 1. Juli in weniger als einer Stunde ausverkauft war.

"Heute feiert unsere Gründerin ein weiteres Jahr (Happy Birthday, Meghan!) und morgen heben wir ein Glas, um unsere neueste Veröffentlichung zu feiern", wurde aus der Benachrichtigung zitiert. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser 2024 Napa Valley Rosé am 5. August (...) wieder verfügbar ist."