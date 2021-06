Herzogin Meghan: Erstes Interview nach der Geburt von Lilibet Diana

Herzogin Meghan gibt ihr erstes Interview nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana. Am Sonntag will sie im US-Radio offenbar über ihr Kinderbuch "The Bench" sprechen.

Eigentlich sind Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor am 4. Juni in Elternzeit. Doch um über ihr Kinderbuch zu sprechen, nimmt sich Meghan offenbar eine Auszeit von der Auszeit. Am Sonntag (20. Juni) gibt die Neu-Autorin angeblich ihr erstes Interview nach der Geburt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

unter Berufung auf den Royal-Reporter Omid Scobie. Demnach wird das Interview am Sonntagabend zwischen 20 und 22 Uhr bei dem Radio-Sender NPR zu hören sein. Das Interview führte die Journalistin Samantha Balaban.

Flop in Großbritannien

"The Bench" (Dt. "Die Bank") ist das erste Kinderbuch von Herzogin Meghan und erschien am 8. Juni 2021. Es erforscht die Bindung zwischen Vätern und Söhnen aus der Sicht einer Mutter. Ehemann Prinz Harry und der gemeinsame 2-jährige Sohn Archie tauchen mehrmals in den Illustrationen von Christian Robinson auf.

In der "New York Times"-Bestsellerliste landete "The Bench" . Deutlich schlechter lief es allerdings in Großbritannien: In der ersten Woche nach seinem Erscheinen wurden nur 3212 Exemplare verkauft.

Der britische Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle sind seit Mai 2018 verheiratet. Ziemlich genau ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Archie in London zur Welt. Im Frühjahr 2020 trat das Paar von allen Ämtern und Pflichten als Senior Royals zurück und zog nach Kalifornien.