Herzogin Meghan erneut in der Kritik: "Alle gegen ihren Willen dort"

Für die erste Staffel ihrer Netflix-Show "With love, Meghan" hatte die Herzogin von Sussex heftige Kritik einstecken müssen. Nun ist sie mit neuen Folgen an den Start gegangen – doch auch mit diesen scheint Meghan nicht überzeugen zu können. Ein Kritiker unterstellt der 44-Jährigen nun nämlich Unaufrichtigkeit.

Herzogin Meghan (44) gelang durch ihre Heirat mit Prinz Harry (40) ein großer Schritt: Aus einer Serienschauspielerin wurde im Mai 2018 die Herzogin von Sussex. Keine zwei Jahre später hängte das Paar seine royalen Pflichten jedoch an den Nagel und ist mittlerweile in Kalifornien zu Hause. In ihrer Netflix-Show "With love, Meghan" wollte sich die 44-Jährige von einer häuslichen Seite zeigen – doch Quoten wie Kritiken für die erste Staffel fielen ernüchternd aus. Wie kommt die neue zweite Staffel an?

"With love, Meghan" auf Netflix: "Diese verrückte Frau"

Der US-amerikanische Politberater und Podcaster Link Lauren (26) hat in seiner Web-Show "Spot On" über die neuen Folgen von "With love, Meghan" gesprochen. Aus seiner Abneigung gegenüber der Dokuserie macht er kein Geheimnis: "Gerade als man dachte, Netflix könnte nicht noch tiefer sinken, haben sie endlich die zweite Staffel von Meghan Markles Kochshow 'With love, Meghan' veröffentlicht."

Für den Moderator fallen die neuen Folgen gnadenlos durch: "Es wurde überhaupt nicht gekocht, es war nur diese verrückte Frau, die herumlief, bastelte und Blumenarrangements machte." Ein hartes Urteil – und Link Lauren war mit seiner Abrechnung noch lange nicht fertig.

Bittere Kritik für Herzogin Meghan: "Waren alle Geiseln"

Link Lauren konnte den neuen Folgen der Netflix-Serie nämlich gar nichts Positives abgewinnen: "Als ich mir die zweite Staffel von Meghans Markles Show ansah, hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie eine Lobotomie hatte oder in einer Irrenanstalt war, aber sie wusste nichts davon. Es war, als wären die Leute, die zu ihr kamen, um mit ihr in ihrer gemieteten Küche abzuhängen und in dieser Show mitzumachen, alle in den Streich eingeweiht."

In "With love, Meghan" empfängt die Herzogin von Sussex Gäste in ihrer Küche. Doch wie gut kennt sie diese angeblichen Freunde? © imago/Zuma Press

Der Moderator kauft Herzogin Meghan nicht ab, dass geladene Gäste wie Model Chrissy Teigen (39) wirklich zu ihrem Freundeskreis zählen: "Sie waren alle Geiseln, sie schienen alle gegen ihren Willen dort zu sein und um ihr Leben zu kämpfen." Über die Protagonisten, die neben der 44-Jährigen zu sehen sind, sagt Link Lauren: "Die Leute taten mir tatsächlich leid. Und das soll eine Show mit ihren besten Freunden sein. Das sind angeblich ihre besten Freunde seit Kindertagen." Für den 26-Jährigen ist klar: "Die meisten dieser Leute hat sie noch nie zuvor getroffen."