Herzogin Meghan begrüßt besonderen Gast in ihrem Podcast

Zum Ausklang der ersten Staffel ihres neuen Podcasts hat Herzogin Meghan eine Bonusepisode angekündigt - mit einem besonderen Gast. Kommende Woche spricht sie offenbar mit Beyoncés Mutter Tina Knowles.

Eigentlich ging die erste Staffel von Herzogin Meghans (43) Podcast vergangene Woche nach der achten Episode vorerst zu Ende. Doch nun hat die Ehefrau von Prinz Harry (40) noch eine Bonusepisode angekündigt. : "Nächste Woche haben wir noch ein weiteres, sehr besonderes Interview für euch - eine Bonusepisode!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie deutet an, um wen es sich bei dem "Special Guest" handeln könnte: "Wenn eine Matriarchin anruft und wenn DIESE Matriarchin anruft, muss man drangehen." Anschließend wird ein kurzer Schnipsel aus dem Interview eingeblendet, in dem der Gast zu hören ist. "Habt ihr irgendeine Ahnung, wer es ist?", fragt Meghan am Ende.

Wer ist der Special Guest in Meghans Podcast?

In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Post herrscht Konsens: Bei dem Gast handelt es sich höchstwahrscheinlich um Tina Knowles (71), Mutter von Beyoncé (43) und Solange Knowles (38). Die Podcast-Episode wird erneut am Dienstag veröffentlicht.

Herzogin Meghan hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Male über ihre Liebe für Beyoncé gesprochen. Erst Anfang Mai besuchte sie gemeinsam mit Ehemann Harry ein Konzert der Sängerin in Kalifornien. Und in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" von 2022 sorgte eine Szene für Aufmerksamkeit, in der sich Meghan über eine Textnachricht von Beyoncé freut.

Acht Unterhaltungen mit Unternehmerinnen

Meghans Produktionsfirma Lemonada, die den Audioclip auf Instagram teilte, merkt an: "Wir hatten die Aufnahme von 'Confessions of a Female Founder' gerade abgeschlossen und die Mikrofone eingepackt - da kam ein Anruf, den wir nicht ignorieren konnten. Am Apparat war eine der einflussreichsten und inspirierendsten Matriarchinnen der heutigen Kultur. Natürlich haben wir auf 'aufnehmen' gedrückt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Confessions of a Female Founder" ist Meghans zweiter Podcast nach "Archetypes". Die erste Folge, mit Bumble-Gründerin Whitney Wolfe Herd, veröffentlichte Meghan am 8. April. Seither gab es wöchentlich eine neue Episode, in der die Herzogin von Sussex mit jeweils einer Unternehmerin über deren Geschäftsgründung sowie private Themen sprach. Unter anderem enthüllte sie, wie viel sie in ihren Schwangerschaften zunahm, wie ihre Erwartungen an das Muttersein aussahen oder dass sie unter der Schwangerschaftskomplikation postpartaler Präeklampsie litt.