Herzogin Kates kleiner Bruder wird zum Hundeflüsterer

James Middleton, der Bruder von Herzogin Kate, gibt Trainingstipps für Hunde. Es geht um Postboten, Eichhörnchen und weiteren "Unfug".

Herzogin Kates (39) Bruder, James Middleton (33), hat seine vielen Hunde im Griff, wie er regelmäßig zeigt. Weil er im Laufe seiner Hundebesitzerkarriere allerdings so ziemlich jeden "Unsinn" kennengelernt hat, den diese Vierbeiner dann und wann anstellen, gibt er sein Wissen und seine Erfahrungen jetzt in Form von "Trainingstipps" weiter. mit der Ankündigung dazu hat er auf dem Instagram-Account seines Shops "Ella & Co" hochgeladen.

"Jeder Hundebesitzer kennt die Herausforderungen, die Hunde mit sich bringen, und den Unfug, den sie anstellen können", schreibt er zum Clip und wird dann konkreter: "Ob sie den Postboten anbellen, vorübergehend ihren Namen vergessen, wenn sie gerufen werden, die Mülltonnen plündern oder einem Eichhörnchen hinterherjagen - ich habe das alles schon erlebt", gibt Middleton zu. Deshalb werde er nun ein paar Monate lang jede Woche einen neuen Trainingstipp vorstellen, wie er seine Hunde erziehe. "Hoffentlich ist er nützlich", so der Hunde-Fan.

Kein Hundetrainer, aber eine besondere Beziehung

James Middleton betont zu Beginn des Videos, dass er kein professioneller Hundetrainer sei, "aber jemand, der seine Hunde liebt und jeden Tag ein bisschen mit ihnen trainiert". Und während Herrchen das in die Kamera erzählt, sitzen sechs Fellnasen im Hintergrund und warten brav darauf, dass es mit dem Hundeentertainment endlich losgeht.

Das jüngste der drei Middleton-Geschwister hat eine besondere Beziehung zu seinen Hunden, vor allem zu der titelgebenden Ella, denn sie half ihm, seine "2018 diagnostizierte klinische Depression" zu überwinden. "Während dieser schwierigen Zeit haben mich meine Hunde gerettet. Sie waren meine Freunde, Gefährten, Lehrer und Therapeuten. Ganz besonders Ella. Ella ist seit zehn Jahren meine ständige Begleiterin. Sie hat mich zu all meinen Therapiesitzungen begleitet und mir geholfen, meine Ängste zu beruhigen. Sie war mein Grund, morgens aufzustehen", .