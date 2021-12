Herzogin Kate begeistert bei Gottesdienst am Klavier

Großer Auftritt für Herzogin Kate: Bei einem weihnachtlichen Gottesdienst in London begleitete sie Sänger Tom Walker am Klavier.

Prinz William und Herzogin Kate während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey.

Ob sie wohl Lampenfieber hatte? Im Rahmen einer im Vorfeld aufgezeichneten Weihnachtssendung, die der britische Fernsehsender ITV an Heiligabend ausstrahlte, gab Herzogin Kate (39) am Freitag (24. Dezember) ihr öffentliches Klavierdebüt. Von Sänger Tom Walker (30, "Leave a Light On") kam anschließend großes Lob.

"Ohne Zweifel war es ein einmaliges Erlebnis", zeigte sich Walker absolut begeistert. Kate habe einen großartigen Auftritt hingelegt. "Es ist nicht leicht, sich einfach mit ein paar Musikern, mit denen man nie gespielt hat, an ein Klavier zu setzen und Live-Aufnahmen vor der Kamera zu machen", erklärte der 30-jährige Schotte, .

Herzogin Kate schätzt tröstende Kraft des Klavierspiels

Die Idee, sich für den TV-Gottesdienst, bei dem die Helfer in der Corona-Pandemie gefeiert wurden, ans Klavier zu setzen, stammte laut einer Quelle von Prinz Williams (39) Ehefrau selbst. Sie habe das Spielen bereits als Kind gelernt und es während der anhaltenden Pandemie als Seelentröster empfunden. "Sie erkennt auch die mächtige Art und Weise, wie Musik die Menschen zusammenbringt - besonders in schwierigen Zeiten", zitiert "People".

Bei der Weihnachts-Gala "Royal Carols: Together at Christmas" fungierte Herzogin Kate nicht nur als royaler Gast und Musikerin, sondern auch als Moderatorin. Eingeladen waren Menschen, die sich im Vereinigten Königreich während der Pandemie verdient gemacht haben: Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen und Freiwillige, Lehrer, Rettungskräfte und Angehörige der Streitkräfte.

Neben den "unbesungenen Helden" der Pandemie, die in Lesungen und Filmeinspielungen gewürdigt wurden, traten als prominente Gäste neben Tom Walker unter anderem Ellie Goulding (34) und Leona Lewis (36) auf. Sie alle stimmten gemeinsam Weihnachtslieder an.