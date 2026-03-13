Herzkranke Tochter: Münchner Model Viky Rader "war darauf nicht vorbereitet"

Für Viky Rader ist es eine Herzensangelegenheit: Um die Kinderherzen-Stiftung und das Deutsche Herzzentrum zu unterstützen, lädt das Model, das selbst Mutter einer Tochter mit angeborenem Herzfehler ist, vor Kurzem 200 prominente Gäste ins exklusive Restaurant Brenner an der Münchner Maximilianstraße.

Kinder mit angeborenen Herzfehlern: ein Thema, das der Gastgeberin und selbst betroffenen Mutter Viky Rader (l.) ans Herz geht - hier mit Judith Dommermuth (Juvia).

Wie emotional der Abend für Viky Rader tatsächlich ist, wird am Donnerstag (12. März) immer wieder spürbar: Mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen spricht die Gastgeberin zu den über 200 hochkarätigen Gästen, die sich zu einem besonderen Charity-Event im Restaurant Brenner an der Maximilianstraße eingefunden haben.

Schock für Viky Rader: Ihre Tochter kommt mit einem Loch im Herzen zur Welt

Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Herzensthema für das Model mit ukrainischen Wurzeln: Vor fünf Jahren wird die Welt der erfolgreichen Influencerin (630.000 Follower auf Instagram) und ihres Ehemanns Klaus Rader, Gründer der bekannten Restaurant-Ketten Vapiano und L’Osteria, aus den Angeln gehoben: Bei ihrer neugeborenen Tochter wird ein angeborener Herzfehler festgestellt. "Die Welt drehte sich langsamer, plötzlich ändert sich alles und ich war nicht vorbereitet", sagt Viky Rader am Donnerstag.

Seitdem engagiert sich die Mutter von vier Kindern für die Kinderherzenstiftung, die mit ihrer Förderung etwa notwendige Therapiemaßnahmen realisiert und wegweisende Forschung für Kinder mit angeborenem Herzfehler am Deutschen Herzzentrum München initiiert. Seit vergangenem Jahr tritt Rader sogar offiziell als Botschafterin der Stiftung auf. Denn in Deutschland werden jedes Jahr 7500 Babys mit einem Herzfehler geboren – für 4000 von ihnen beginnt das Leben mit einer Notoperation.

Charity-Event im Brenner: Spenden kommen dem Deutschen Herzzentrum zugute

Wie essenziell nicht nur die medizinische, sondern auch die menschliche Betreuung in einem solchen Fall ist, hat Viky Rader am eigenen Leib erfahren. So stand die Charity-Gala am Donnerstagabend unter dem erklärten Ziel, Spenden für Forschung und innovative Therapiemaßnahmen in der Kinderkardiologie zu sammeln und mit dem Erlös die Arbeit am Deutschen Herzzentrum der TU in München zu unterstützen.

Viky Rader lädt knapp 200 (prominente) Gäste zur Spenden-Gala

Um dieses Ziel zu erreichen, hatte sich die Fashion-Ikone geballte Promi-Hilfe geholt: So waren unter den Gästen, neben "taff"-Moderatorin Viviane Geppert, die auch im Brenner durch den Abend führte, etwa Schauspielerin Vanessa Eichholz, Lina Kimmich, Frau von Bayern-Star Joshua Kimmich, Paulina Falke (Falke Strümpfe), Markus Höhn (Geschäftsführer Lodenfrey), Dirndl-Designerin Kinga Mathe, Künstler und Sohn von Peter Kraus, Mike Kraus, mit Frau Constanze und Noni Sixt, Schwiegertochter der Mietwagen-Königin Regine Sixt.

Nach Auktion mit exklusiven Preisen: VIP-Gäste spenden insgesamt knapp 100.000 Euro

Und die exklusive Gästeschar zeigte sich äußerst spendabel: Bei einer von Nicola Gräfin Keglevich (Ketterer Kunst) geleiteten Auktion kamen Preise wie ein Original-Werk von Star-Künstler Damien Hirst oder VIP-Karten für den FC Bayern unter den Hammer. Das Ergebnis der Auktion und einer Tombola: eine stolze Spendensumme von knapp 100.000 Euro, mit dem das Deutsche Herzzentrum vor allem das Projekt "kinderherzen Gesundheitszentrum – lebenslange Nachsorge für Menschen mit angeborenen Herzfehlern" weiter vorantreiben will.