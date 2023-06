Herzinfarkt auf der Bühne: Juan Carlos Formell stirbt mit 59 Jahren

Juan Carlos Formell war der Sohn der kubanischen Musik-Legende Juan Formell und selbst als Musiker aktiv. Jetzt ist er im Alter von 59 Jahren während eines Auftritts in New York gestorben.

Als Bassist der kubanischen Salsa-Band "Los Van Van" hat Juan Carlos Formell das Vermächtnis seines verstorbenen Vaters, Musik-Legende Juan Formell, weitergetragen. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Kubaner am 26. Mai während eines Auftritts in New York zusammengebrochen und auf der Bühne gestorben.

Trauer um Juan Carlos Formell: "Diese Nachricht zerstört uns alle"

Die Freundin von Juan Carlos Formell, Danae Blanco, bestätigte gegenüber der " " den Tod des Künstlers. Mit 59 Jahren erlitt er einen Herzinfarkt, als er im "Lehman Center for the Performing Arts" spielte.

Die Band "Los Van Van", für die auch sein weltberühmter Vater spielte, hat sich via Facebook von ihrem Bassisten verabschiedet: "Jeder, der ihn kannte, weiß, wie besonders er als Mensch, als Profi und als Musiker war. Diese Nachricht zerstört uns alle. Uns bleibt die Freude, dass er in seinen letzten Momenten auf der Bühne stand und alles für unsere Musik, für unsere Familie, für Los Van Van und ihre Fans gegeben hat."

Die erfolgreiche Karriere von Juan Carlos Formell

1993 floh Juan Carlos Formell aus seiner Heimat Kuba, um sich in den USA eine Musikkarriere aufzubauen – mit Erfolg. Er veröffentlichte fünf Solo-Alben und spielte in verschiedenen Salsa-Bands. Im Jahr 2000 wurde der Bassist sogar für einen Grammy in der Kategorie "Best traditional tropical Latin performance" nominiert.

Trotz der Trauer um den Tod von Juan Carlos Formell will die Band "Los Van Van" ihre Tour durch Amerika fortsetzen. "Wir werden Juan Carlos bei jeder Vorstellung, bei jeder Musiknote, bei jedem Vanvanero-Chor [...] ehren", teilt die Band auf Facebook mit.