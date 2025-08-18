"Herzensprojekt": Renée Zellweger stellt "zufälliges" Regiedebüt vor

Eigentlich hatte Renée Zellweger nie die Ambition, Regie zu führen. Erst ein "Zufall" hat sie zu ihrem "Herzensprojekt" geführt, das jetzt in Edinburgh seine Premiere führte. So kam es zu dem Animationsfilm "They".

Seit über 30 Jahren ist sie vor der Kamera erfolgreich, nun hat sie die Seiten gewechselt. Renée Zellweger (56) stellte am Wochenende beim Edinburgh International Film Festival ihr Regiedebüt vor. Die zweifache Oscarpreisträgerin präsentierte in der schottischen Hauptstadt den neunminütigen Animationsfilm "They".

Ambitionen, Regie zu führen, hatte die "Bridget Jones"-Darstellerin vorher nicht, wie sie . "Ich glaube nicht, dass das Regieführen an sich ein persönliches Ziel von mir war", sagte sie dem Magazin.

"Herzensprojekt" startete als "Zufall"

"Ich dachte immer, wenn ich eine innere Berufung verspüren würde, eine Geschichte zu erzählen, und ich das Gefühl hätte, dass es das Richtige für mich wäre, würde ich es wahrscheinlich gerne tun und es versuchen", verriet die Schauspielerin. "Aber nur, wenn es sich notwendig anfühlt - nicht nur, um Erfahrungen zu sammeln."

Irgendwann um 2018 oder 2019 war es dann laut Zellweger so weit, sie spürte die Berufung. Dass es dazu kam, beschreibt sie als "Zufall". Sie schaute gerade mit Bekannten die Nachrichten im Fernsehen und war entsetzt über die ganzen negativen News, die ihnen begegneten. Ihr kam die Idee, die "Verschmutzung" der Welt durch die toxische Energie visuell darzustellen.

"Es brodeln immer neue Ideen"

Mit einem befreundeten Animationskünstler entwarf sie die Figuren für "They". Eine Produzentin, die sie von dem ersten "Bridget Jones"-Film kannte, brachte sie dann mit einem anderen Animatoren zusammen. Während der Corona-Pandemie arbeiteten sie dann an Zellwegers "Herzensprojekt", wie sie den Film gegenüber "The Hollywood Reporter" nennt.

Die Erfahrung als Regisseurin hat Renée Zellweger "geliebt", wie sie dem Branchenmagazin verriet. Deshalb soll es auch nicht bei einem Film bleiben. "Es brodeln immer neue Ideen", sagte die Texanerin. "Es ist nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts, bis alles zusammenpasst", so Zellweger weiter. Ein neues Projekt hat sie schon im Auge, es soll eine Mischung aus Animations- und Realfilm werden.