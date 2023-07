"Herz gebrochen": Persönlicher Koch der Obamas ist ertrunken

Ein "geliebter Teil der Familie" von Barack und Michelle Obama ist tot. Der Privatkoch des ehemaligen Präsidentenpaares ertrank in der Nähe ihres Anwesens auf Martha's Vineyard. Tafari Campbell wurde nur 45 Jahre alt.

Die Polizei hatte am Sonntag eine Meldung über einen vermissten Stand-Up-Paddler erhalten. Ein Augenzeuge soll beobachtet haben, wie der Mann Probleme hatte, an der Oberfläche zu bleiben. Dann sei er unter Wasser geraten. Am Tag danach wurde die Leiche von Tafari Campbell gefunden, 30 Meter vom Strand entfernt. Das Wasser sei an dieser Stelle 2,5 Meter tief gewesen.

Tafari Campbell soll am Tag seines Todes als Gast der Obamas auf ihrem Ferienanwesen gewesen sein. Barack und Michelle Obama sollen nicht auf der Insel vor Cape Cod gewesen sein.

"Geliebter Teil der Familie": Obamas verabschieden sich von Tafari Campbell

Die Obamas reagierten in einer Mitteilung bestürzt auf den Tod ihres persönlichen Kochs. "Tafari war ein geliebter Teil unserer Familie", schrieb das ehemalige Präsidentenpaar. Campbell war während Barack Obamas Präsidentschaft Sous Chef im Weißen Haus. Die Obamas beschreiben ihn als "kreativ und leidenschaftlich für Essen und dessen Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen". Campbell war einer der Köche, der im Weißen Haus Honigbier braute. Der Honig stammte von Bienen aus Michelle Obamas Garten.

Über die Jahre haben sie den Koch als "warmherzigen, lustigen, außerordentlich freundlichen Menschen" kennengelernt, "der unser aller Leben ein wenig heller gemacht hat". Als die Obamas 2016 das Weiße Haus verlassen mussten, nahmen sie Tafari Campbell als Privatkoch mit. "Seitdem war er ein Teil unseres Lebens, und es bricht uns das Herz, dass er nicht mehr da ist", heißt es in dem Statement.

Barack und Michelle Obama sprechen ihr Mitleid Tafari Campbells Witwe Sherise aus. Der Verstorbene hinterlässt zudem die Zwillingssöhne Xavier und Savin.