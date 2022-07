Herber Schicksalsschlag: Beatrice Egli verliert Großeltern

Schlagersängerin und Moderatorin Beatrice Egli trauert um ihre Großeltern. Bei ihrem Live-Auftritt bei Florian Silbereisen kullern bei der Schweizerin die Tränen. Sie will komplett neu durchstarten.

Sie fängt noch einmal neu an. Nachdem Beatrice Egli bewusst wurde, wie kurz das Leben ist, wagte sie einen radikalen Schritt. Die Schlagersängerin trennte sich von ihrem Team, was "emotional ein sehr großer, aber gleichzeitig auch ein sehr schöner und wichtiger Schritt" gewesen sei. Egli erklärte in der ARD-Schlagershow von Florian Silbereisen, dass die Gründe für die Veränderungen sehr emotional seien.

Beatrice Egli sortiert ihr berufliches Umfeld neu

Anderer Weg, frisches Team, neuer Song! Beatrice Egli wollte alles hinterfragen und etwas riskieren. Dies würde ihr neuer Song "Volles Risiko" auch widerspiegeln, meinte sie bei Silbereisens Schlagerstrandparty.

Großeltern von Beatrice Egli sind tot

Die 34-Jährige zeigte sich tief berührt, Tränen standen in ihren Augen, als sie von ihrem herben Schicksalsschlag berichtete: "Die Zeit auf diesem Planeten ist sehr kurz. Vor acht Wochen habe ich meine Großeltern verloren und sie haben mir gesagt: 'Mach immer das, was du liebst und bereue nur, was du nicht getan hast.' Und das mache ich!"

Wie sieht dieser "Herzensweg" bei Beatrice Egli jetzt aus? "Volles Risiko, bereit für Neues und für jeden Moment, der einem geschenkt wird, dankbar sein."