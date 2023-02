Herber Rückschlag für Barbara Schöneberger: RTL stellt Zeitschrift ein

Der Verlag Gruner + Jahr baut Stellen ab. Das trifft nach dem Zusammenschluss von RTL und den Magazinen auch die Redaktion von Barbara Schönebergers Magazin "Barbara". Das Heft wird eingestellt. Dies teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung von RTL Deutschland, Thomas Rabe, mit.

RTL Deutschland plant in seinem Zeitschriftensegment den Wegfall von rund 700 der 1.900 Stellen. Dazu werden Magazintitel des früheren VerlagsGruner + Jahr eingestellt und Verkäufe geprüft.

RTL schmeißt Magazin von Barbara Schöneberger raus

Marken, wie "Stern", "Geo", "Brigitte" oder "Gala" bleiben im Portfolio. Aber 23 andere Zeitschriftentitel werden eingestellt. Keine Zukunft sieht RTL zum Beispiel für Ableger der Kernmarken wie "Geo Epoche" und "Brigitte Woman". Auch die Magazine "Guido" um den Designer Guido Maria Kretschmer und "Barbara" um TV-Moderatorin Barbara Schöneberger werden eingestellt.

Barbara Schöneberger zeigte große Leidenschaft für ihr Magazin

Für die wohl erfolgreichste Moderatorin Deutschlands ein herber Rückschlag. Schöneberger promotete ihr Magazin regelmäßig auf Instagram und gab Einblicke in Konferenzen und zu Shootings. Wie viel Spaß sie bei der Arbeit hatte, konnten ihre 700.000 Follower stets mitverfolgen.

Job verloren: Barbara Schöneberger will sich nicht äußern

Auf AZ-Anfrage reagierte Barbara Schöneberger nicht. Sie wolle kein Statement zur Knallhart-Entscheidung abgeben, heißt es von ihrem Management. Wie groß ihre Enttäuschung über das Zeitschriften-Aus ist, können sich treue Fans gut vorstellen. Guido Maria Kretschmer reagierte ebenfalls nicht auf eine Anfrage.

Begründung für Zeitschriften-Aus: RTL-Chef Thomas Rabe gibt Erklärung ab

Thomas Rabe, Geschäftsführer von RTL Deutschland, sagte im dpa-Gespräch: "Viele der Titel sind Ableger. Wir können uns nicht vorstellen, diese zu verkaufen, wenn wir die Kernmarken 'Geo' und 'Brigitte' behalten. Sonst wäre eine einheitliche Markenführung nicht möglich."

Außerdem: "Die Strategie von Gruner ist in der Zukunft, sich auf die Kernmarken und die Haupttitel zu konzentrieren." Er ergänzte: "Wir sehen in den Kernmarken einen erheblichen Wert. Und wir sehen erhebliche Verbundeffekte zwischen den Kernmarken von Gruner + Jahr und RTL, nicht nur in der redaktionellen Zusammenarbeit, sondern vor allem in der Vermarktung."

RTL Deutschland hatte zum Jahr 2022 die deutsche Magazinsparte des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr integriert und erhofft sich Synergien. Beide Bereiche gehören zum Bertelsmann-Konzern. In den vergangenen Monaten prüfte RTL das Zeitschriftenportfolio. Von Mitarbeitern und Gewerkschaftern hatte es Protest gegen einen möglichen Verkauf der Titel des Hamburger Verlagshauses, das jahrzehntelang zu den mächtigsten Medienhäusern in Europa zählte, gegeben. RTL selbst sitzt in Köln.