Henry Cavill: Seltener Auftritt mit seiner Partnerin

Der britische Schauspieler Henry Cavill zeigt bei einem seltenen Auftritt mit seiner Freundin Natalie Viscuso auf dem Taormina Film Festival in Italien seine lange Mähne.

Henry Cavill (42) ist mit seiner Lebensgefährtin und Lockenmähne nach Italien gereist. Der Schauspieler und seine Partnerin Natalie Viscuso ließen sich beim Taormina Film Festival gemeinsam ablichten. Der "The Witcher"-Star trug dabei einen schwarzen Smoking und eine Fliege. Ins Auge stach auch seine Mähne: seine Haare in den vergangenen Monaten wachsen zu lassen. Seine Partnerin präsentierte bei dem seltenen gemeinsamen Auftritt ein pfirsichfarbenes, weites Satinkleid.

Cavill und Viscuso halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Im April 2021 hatten sie dennoch offiziell gemacht, dass sie ein Paar sind. Der Schauspieler ein Foto, auf dem er mit seiner Freundin beim Schachspielen zu sehen ist. "Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst dreinschaue, kurz bevor mich meine schöne und brillante liebe Natalie beim Schachspiel vernichtet", kommentierte Cavill den Schnappschuss damals.

Die beiden sind bereits Eltern

Im April 2024 , dass er mit seiner Freundin ein Kind erwartet. Im Januar berichtete das US-Magazin "People", dass das Baby auf die Welt gekommen ist. Ebenfalls Anfang des Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass sich Henry Cavill und Natalie Viscuso, die als TV-Managerin arbeiten soll, verlobt haben könnten. Die beiden wurden Medienberichten zufolge in Australien gesichtet, sie soll dabei angeblich einen verdächtigen Ring getragen haben.

Henry Cavill wurde weltweit bekannt als Superman-Darsteller, die Figur verkörperte er in "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) und "Justice League" (2017). Später übernahm er unter anderem die Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Witcher".