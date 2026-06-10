Hemmungen fallen bei kiffendem TV-Star: RTL reagiert auf Marihuana-Wirbel vor Show-Start

Die Teilnehmer der neuen Staffel "Das Sommerhaus der Stars" stehen bereits fest. Ein Promi sorgt schon vor Ausstrahlung für Diskussionen, denn der Realitystar Ferry Pall macht aus seinem Marihuana-Konsum kein Geheimnis. Der Österreicher hat jetzt auf die Frage reagiert, ob er in der RTL-Show tatsächlich kiffen darf.

"Das Sommerhaus der Stars" ist nicht unbedingt für Zurückhaltung bekannt. In dem Format fetzen sich die Promis meist so heftig, dass die Produktion eingreifen muss. Auch alkoholbedingte Kandidaten-Aussetzer sind dabei keine Seltenheit. Vor der Kamera hat bislang aber kein VIP zu einem Joint gegriffen, obwohl der Konsum von Cannabis in Deutschland seit dem 1. April 2024 teilweise legal ist. Das könnte sich in der neuen Staffel ändern, denn Realitystar Ferry Pall propagiert das Kiffen öffentlich – und hat jetzt eine auffällige Andeutung gemacht.

Kiffer-Promi im "Sommerhaus der Stars" dabei

Mit TV-Stars wie Michael Naseband (Kommissar bei "K11") und Nico Legat (Sohn von Ex-Kicker Thorsten Legat) ist "Das Sommerhaus der Stars" auch 2026 prominent besetzt. Ferry Pall (Finalist bei "Die Bachelorette" 2024) dürfte dabei eher zu den unbekannteren VIP-Teilnehmern zählen. Trotzdem könnte der Österreicher für ordentlich Furore sorgen, denn bereits vor der TV-Premiere ist eine Diskussion um ihn entbrannt. Der Grund: sein offensiver Marihuana-Konsum.

In den sozialen Medien bezeichnet Ferry Pall sich selbst als "Kiffer" und verteidigt seinen Lebensstil. "Fürs Kiffen ist es mir wert, jeden Tag Sport zu machen, in die Sauna zu gehen und Vitamin B12 zu nehmen", sagte er in einem Video an Kritiker gerichtet. Ob er auch im RTL-"Sommerhaus" zum Cannabis greifen wird? Darüber hat der Trash-TV-Star jetzt in einem gesprochen, denn laut eigener Aussage sei das aktuell die meistgestellte Frage auf seinem Account.

Mit Partnerin Kathy ist Ferri Pall 2026 in "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. © RTL/Anne Werner

Cannabis-Konsum in RTL-Show? Das sagt Realitystar Ferry Pall

"Offiziell darf ich dazu natürlich nichts sagen", erklärt er zunächst an seine Community gerichtet. Dann teilt er augenzwinkernd mit: "Sagen wir mal so: Es wird auf die Gesundheit jedes Cast-Members acht gegeben." Viele Follower nehmen diese Worte als Bestätigung wahr.

"Ist ja Medizin", schreibt ein Fan in der Kommentarspalte. Ein weiterer erklärt: "Wenn man saufen darf, dann sollte man auch kiffen dürfen." In Deutschland kann Marihuana seit der Teillegalisierung von Ärzten gegen Depression, Angststörung und Schlafprobleme verschrieben werden. Ob Ferry Pall selbst Patient für medizinisches Cannabis ist, hat er in seinem Statement nicht verraten.

RTL will sich zu Marihuana-Thematik nicht äußern

Und wie reagiert RTL auf die Joint-Thematik rund um den kiffenden "Sommerhaus"-Kandidaten? Die AZ hat beim Sender nachgefragt, ob Cannabis-Patienten in der Show konsumieren dürfen und das in der Sendung gezeigt werden würde. "Alles rund um 'Das Sommerhaus der Stars' gibt es ab Spätsommer bei RTL und auf RTL+ zu sehen", lautet das knappe Statement eines Sprechers dazu. Noch will sich der Sender nicht in die Karten schauen lassen.