Hellseher Daniel Kreibich: Was weiß man über das Privatleben des Astro-TV-Stars?

Daniel Kreibich bezeichnet sich selbst als Hellseher und ist seit Jahren auf Astro-TV zu sehen. 2021 war er kurz bei "Promi Big Brother" dabei. Was weiß man über sein Privatleben? Hat er einen Freund oder eine Freundin?

"Europas Star-Hellseher, Medium und Lifecoach" - so beschreibt sich Daniel Kreibich auf seiner Homepage selbst. Auf dem Sender Astro-TV bietet er allerlei "übernatürliche" Accessoires an und berät auf spiritueller Ebene. Aber wie tickt er eigentlich privat?

Daniel Kreibich bei Astro-TV: So inszeniert er sich als Hellseher

Auch wenn viele Menschen einem Hellseher und Medium kritischen gegenüber stehen, so scheinen doch zahlreiche Zuschauer an die Gabe von Daniel Kreibich zu glauben. Auf Astro-TV bietet er persönliche Beratungen an. "Alles, was ich brauche, bist du, deine Energie am Telefon und die Frage, die du auf dem Herzen hast", erklärte er in einer Sendung von 2019 dazu. "Das Schöne ist, du musst gar nicht wissen, was deine Blockade ist [...]. Ich sehe es. Ich sehe dein Problem."

Auch auf seiner Homepage können Kunden Leistungen wie "Jenseitskontakte", "Karma Ablösung" und "Aurapflege" buchen und Produkte wie Kristalle und Schmuckstücke erwerben. Dazu schreibt er allerdings in seiner Widerrufsbelehrung: "Eine Erfolgsgarantie für die Wirkung übernatürlicher und/oder magischer Kräfte wird hier nicht gegeben, da dies gesetzeswidrig wäre."

Daniel Kreibich: Klage gegen Boulevardzeitung

2016 machte Daniel Kreibich Schlagzeilen, als er gegen die "Bild" klagte und 15.000 Euro Entschädigung forderte. Das Blatt hatte den TV-Hellseher als " " bezeichnet. Allerdings entschied das Gericht, dass er damit zurechtkommen müsse. "Wer so etwas tut und behauptet, muss sich auch harte Bewertungen gefallen lassen", zitierte die " " 2016 den Senat.

Daniel Kreibich wird von "Switch" und Oliver Kalkofe veräppelt

In Satire-Sendungen wird Daniel Kreibich immer wieder zur Zielscheibe von Witzen. Comedian Oliver Kalkofe parodierte den Hellseher in seiner Show "Kalkofes Mattscheibe" und bezeichnete ihn dabei als "schiefgelifteter Kometenkobold".

Auch bei "Switch Reloaded" wurde der selbsternannte Hellseher bereits von Max Giermann gemimt.

Privatleben von Daniel Kreibich: Hat er einen Freund oder eine Freundin?

Daniel Kreibich erfährt viel über seine Kunden, über sein eigenes Privatleben ist dagegen nichts bekannt. Auf Instagram zeigt er lediglich Bilder von seiner Arbeit, eine Freundin oder einen Freund gibt es nicht zu sehen.

Daniel Kreibich verlässt nach einer Show "Promi Big Brother" 2021

Der selbsternannte "Star-Hellseher" zeigt sich in den sozialen Medien gerne mal mit einem Promi an seiner Seite. So postete er bereits Schnappschüsse mit Designerin Sarah Kern und dem Moderatoren-Duo Joko und Klaas.

Mit seinem Kurz-Auftritt bei "Promi Big Brother" 2021 könnte er jetzt auch selbst zu einem Promi werden. Doch nach nur einer Show war für Daniel Kreibich wieder Schluss, denn er ging freiwillig. "Ich habe mich entschlossen, aus medizinischen Gründen ‘Promi Big Brother’ zu verlassen, weil ich habe sehr starke Schmerzen. Ich möchte auch heute noch abreisen", teilte er nach der ersten Live-Sendung gegenüber Sat.1 mit. Was genau ihm fehlt, ist nicht bekannt.