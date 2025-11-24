Helene Fischer über Florian Silbereisens Bemerkung: "Mir hat es nicht mehr gereicht"

Helene Fischer und Florian Silbereisen galten einst als absolutes Schlager-Traumpaar. Die Beziehung scheiterte, doch eine Freundschaft blieb. Jetzt spricht Fischer über ihren Ex und eine ganz bestimmte Bemerkung von ihm.

Nach dem Liebes-Aus mit Florian Silbereisen (44) fand Helene Fischer (41) ihr privates Glück mit Thomas Seitel (40). Mit dem Akrobaten ist die Schlagerkönigin seit 2018 zusammen, wenige Jahre später folgte die Hochzeit. Das Paar hat zudem bereits zwei Töchter. Erst im Sommer gab Fischer die Geburt ihres jüngsten Kindes bekannt.

Zu Ex Florian Silbereisen pflegt Fischer noch heute ein freundschaftliches Verhältnis. In einem aktuellen Interview spricht Fischer über eine bestimmte Bemerkung, die der Entertainer einst gemacht hat.

Helene Fischer über "eigene Nische": Schlagerstar will nicht verglichen werden

Im Podcast " " wird Helene Fischer auf das musikalische Level von Adele (37), Taylor Swift (35) und Pink (46) gehievt. "Also ich würde mich nie vergleichen wollen", wehrt sich die Schlagerkönigin. Fischer betont: "Das ist ja immer auch irgendwann eine sehr wichtige Suche, die nach der eigenen Identität als Künstlerin." Helene Fischer ergänzt, ihre eigene Identität jedoch "schon lange gefunden" zu haben. Sie bediene mittlerweile eine ganz "eigene Nische" in der deutschen Musikbranche. Und das, obwohl sie zu Beginn ihrer Karriere sehr in das Bild einer biederen Schlagersängerin gepasst habe.

Florian Silbereisen zu Helene Fischer: "Alles ins Rollen gebracht"

"Für mich kam dann der Punkt, ganz natürlich auch, dass wir uns [für Auftritte, d. R.] immer Sachen rausgesucht haben, die anders waren. Dann hat man angefangen mit Tänzern, das war früher im Schlager ja gar nicht vertreten", so Helene Fischer im Podcast-Gespräch. Florian Silbereisen habe gemeint: "Ey, sag mal, du hast eigentlich alles ins Rollen gebracht, warum wir jetzt hier so große Shows machen müssen, warum wir die großen Bühnen bespielen müssen. Warum das alles visuell stärker da sein muss."

Helene Fischer und Florian Silbereisen im Mai 2005. Später wurden die beiden ein Paar. 2018 wurde die Trennung publik. © imago/Tinkeres

Helene Fischer schätzt Worte von Ex-Partner Florian Silbereisen

Diese Bemerkung ihres Ex hat Fischer nie vergessen. Sie habe den Schlager revolutioniert. Silbereisen erachtet es wohl als Helene Fischers Verdienst, dass das Genre internationalen Flair gewinnen konnte.

Helene Fischer über Veränderungen: "Mir hat es irgendwann nicht mehr gereicht"

"Mir hat es halt irgendwann nicht mehr gereicht, einfach mit einem Mikrofon auf der Bühne zu stehen und zu singen", so Helene Fischer. Die 41-Jährige, die für ihr akrobatisches Programm im Rahmen ihrer Shows bekannt ist, will performen – nicht "nur" Lieder trällern. Und genau dieser Ansporn und hohe Anspruch an sich selbst sorgen dafür, dass ihre Fans stets völlig begeistert ihre Konzerte verlassen. Ob ihre Stadion-Tour im nächsten Jahr ähnlich viel Begeisterung verspricht? Davon ist wohl auszugehen.