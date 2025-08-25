Helene Fischer ist wieder Mutter geworden

Große Freude bei Helene Fischer: Der Schlagerstar ist zum zweiten Mal Mutter geworden und verkündet die schöne Nachricht mit einem persönlichen Brief an seine Fans.

Helene Fischer (41) gewährt überraschend tiefe Einblicke in ihre Privatsphäre: In einem handgeschriebenen Brief an die Fans, den der Schlagerstar veröffentlicht hat, wird die Geburt des zweiten Kindes verkündet. Dass sich Fischer schon seit einer Weile nicht mehr gemeldet hat, habe demnach "einen wunderschönen Grund: Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fischer und ihr Ehepartner Thomas Seitel (40) haben somit beschlossen, der Öffentlichkeit auch gleich noch das Geschlecht ihres zweiten gemeinsamen Kindes mitzuteilen. Der stolze Familienvater bekommt es folglich nun mit dreifacher Frauenpower zu tun.

Fischers Dank gelte ihren Fans, die ihr die Ruhe gewährt hatten, die sie für die "kostbare Zeit mit meiner Familie" benötigt hatte - "ich weiß das sehr zu schätzen". Auch für das restliche Jahr 2025 wolle sie es ihrer nun vierköpfigen Familie zuliebe ruhiger angehen lassen, ganz müssen ihre Anhängerinnen und Anhänger aber nicht auf neues Material verzichten. Noch in diesem Jahr wird sie zwei weitere Kinderalben veröffentlichen; 2024 hatte sie mit "Die schönsten Kinderlieder" vorgelegt. Auch beruflich dreht sich vorerst bei Helene Fischer also alles um die Kleinen.

2026 wird wieder Gas gegeben

Da der Musikerin jedoch bewusst ist, dass nicht all ihre Fans auf Kinderlieder stehen, beruhigt sie sie mit weiteren tollen Neuigkeiten: "Im nächsten Jahr ist es endlich wieder soweit: Ich gehe mit euch auf Stadiontour. Wir feiern 20 Jahre Helene Fischer - mit all den schönsten, emotionalsten und kraftvollsten Songs aus dieser Zeit." Sie verspricht "eine riesige Party mit Gänsehautmomenten".

Was 2025 hingegen sicher ausfallen muss, ist die "Helene Fischer Show". Für das aufwendige Format benötige sie in der Regel eine Vorbereitung von "mehreren Wochen". Und da sie ihre Projekte stets "mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration" angeht, fehle ihr in diesem Jahr die nötige Zeit. Angesichts des "wunderschönen Grunds" werden es ihr die Fans sicherlich auch in diesem Fall nachsehen können.