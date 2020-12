Helena Zengel: Mit Co-Star Tom Hanks ist sie "zusammengewachsen"

Nicht jeder kann von sich behaupten, einen echten Hollywood-Star als Kumpel zu haben. Die deutsche Jungschauspielerin Helena Zengel versteht sich mit Tom Hanks seit den Dreharbeiten zu "Neues aus der Welt" bestens.

Die deutsche Schauspielerin Helena Zengel (12) erobert Hollywood. Im Westernfilm "Neues aus der Welt" (Originaltitel: "News Of The World") spielt der Star aus "Systemsprenger" die Hauptrolle neben Tom Hanks (64). In Interviews schwärmt sie von ihrem berühmten Kollegen.

In einem Screening-Event erzählte Zengel , wie Tom Hanks ihr vor der Kamera geholfen hat. "Er hat wirklich in jeder Szene geweint, auch wenn er gar nicht im Bild zu sehen war, sondern es meine Nahaufnahme war." Es sei großartig gewesen, ihr somit zu helfen, emotional zu werden. Doch auch abseits der Kamera haben sich die Co-Stars bestens verstanden.

"Wir sind am Set zusammengewachsen. Wir haben über Songs gesprochen, die er gesungen hat oder Filme, die er noch machen möchte", . Die Freundschaft halte bis heute an: "Wir schreiben uns oft E-Mails und schicken uns Fotos, wir telefonieren. Wir erzählen uns einfach gerne, was wir so im Alltag machen", sagte Zengel. Dabei wusste der Jungstar am Anfang gar nicht, mit wem er da vor der Kamera stehen sollte: "Ich wusste vorher gar nicht, wer Tom Hanks ist. Er dreht ja hauptsächlich Erwachsenen-Filme." Erst als sie wusste, dass sie mit ihm spielen werde, habe sie sich Filme von ihm angeschaut - "um mich zu informieren".

"Neues aus der Welt" - Darum geht's

Tom Hanks spielt im Film Captain Jefferson Kyle Kidd, der seit dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs als Nachrichtenüberbringer und Zeitungsvorleser durch das Land zieht. In Texas erhält er dann einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll die zehnjährige Johanna Leonberger (Helena Zengel), die vor vier Jahren von den Kiowa entführt wurde, zu ihrer Tante und ihrem Onkel bringen. Eine Reise durch die gefährliche Wildnis beginnt.

"Neues aus der Welt" startet am 25. Dezember 2020 in den US-Kinos. Ursprünglich sollte er am 7. Januar 2021 in die deutschen Kinos kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie soll der Film jedoch bei Netflix abrufbar sein.