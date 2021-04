Helena Christensen modelt zusammen mit Sohn Mingus

Steigt Mingus Reedus in die Fußstapfen von Mutter und Topmodel Helena Christensen? Für eine Modemarke standen beide nun erstmals zusammen vor der Kamera.

Ein seltener und ganz besonderer Anblick: 90er-Jahre-Supermodel Helena Christensen (52) posiert für "Victoria's Secret" gemeinsam mit Sohn Mingus Lucien Reedus (21). Für das diesjährige Muttertags-Special der Wäschemarke drehten Mutter und Sohn unter anderem ein emotionales Video über ihr Verhältnis, .

Darin antwortet Christensen auf die Frage ihres Sohnes, was sie am meisten am Muttersein überrascht habe: "Ich würde nicht sagen überrascht, aber alles in allem, was für eine verrückte schöne Reise es war und wie viel du mir beigebracht hast, im Vergleich zu dem, was ich dir beigebracht habe." Sichtlich gerührt fügt sie dem hinzu: "Es ist die beste Sache aller Zeiten. So viel Arbeit. So viel schöne Arbeit." Die Fotografin Cass Bird (47) machte zudem innige Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Mutter-Sohn-Duos.

Mingus Lucien Reedus ist Helena Christensens einziger Sohn. Er stammt aus ihrer Beziehung mit -Schauspieler Norman Reedus (52), mit dem sie von 1998 bis 2003 liiert war.