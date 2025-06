Heißestes Promi-Event des Jahres: In München kommen die VIPs ins Schwitzen

Martin Krug lud zum 2. "Film Tenniscup" und VIPs wie Oliver Pocher, Roberto Blanco und Frau Luzandra, Sven Martinek, Martin Semmelrogge, Mariella Ahrens, Nina Meise und Co. waren für den guten Zweck mit von der Partie – der Erlös in Höhe von 62.490 Euro ging an den Verein Kinderlachen e.V.!

Spiel, Satz, Sieg – und auch Charity! Filmproduzent und Medienmanager Martin Krug lud am Samstag zum "2. Film Tenniscup" auf die Anlage des "MTTC Iphitos" in München ein. Ein Tennis-Turnier für den guten Zweck, denn der Erlös des Events kam in diesem Jahr erstmals dem Verein "Kinderlachen e.V.", der bedürftige Kinder in Deutschland und Österreich unterstützt, zugute.

Erst Sport, dann heiße Party: Promis feiern "Film Tenniscup" in München

Prominente Schützenhilfe für die gute sportliche Sache bekam Gastgeber und Veranstalter Krug wieder von zahlreichen Prominenten. VIPs wie Comedian und Entertainer Oliver Pocher, die Schauspieler Martin Semmelrogge, Antoine Monot jr. und Sven Martinek, Entertainer Roberto Blanco und Schauspielerin Mariella Ahrens waren mit von der Partie.

Viele der Gäste hatten sich die Tennisschuhe angezogen und gaben auf dem Court ihr Bestes. Insgesamt gingen rund 50 Spieler und Spielerinnen an den Start. Und das bei Traumwetter, am bislang heißesten Tag des Jahres. Am Abend ging es dann zur "Players Night" mit Dinner, Siegerehrung, Scheckübergabe und Party ins Hotel "Roomers", wo Martin Krug und Hoteldirektor David Frenser insgesamt 170 Gäste begrüßen konnten.

Roberto Blanco und Luzandra Straßburg, Martina Nicia und Martin Krug, David Frenser, (Roomers ) und Madeleine Frenser mit Oliver Pocher © API/Michael Tinnefeld (digital)

Oliver Pocher spielt für Kinder: "Ich dachte, für meine..."

Kein Weg war zu weit. Schauspieler Martin Semmelrogge kam eigens aus Mallorca und spielte auch das Turnier mit. "Ein bisschen Ehrgeiz ist bei mir beim Sport immer dabei und natürlich möchte man den Ball gut treffen. Ich spiele gerne Tennis, komme aber nicht so oft dazu, wie ich es wollte. [...] Ich bin derzeit viel unterwegs: Ich war gerade vier Wochen in Thailand und habe für "Kampf der Realitystars" gedreht."

Warum Oliver Pocher mit dabei war? "Es geht heute um Charity. Und mir wurde versprochen, dass das heute für Kinder ist. Ich dachte, für meine….", scherzte er. Er durfte dann auch einen Pokal nach Hause nehmen. Der Komiker wurde abends mit einem Sonderpokal geehrt, in der Kategorie als "Best Performer". Gewinner des 2. "Film TennisCups Munich 2025" wurde Schauspieler und ntv-Moderator Patrick Dewayne, bei der "Blitzbee Charity Challenge" hatte Martin Krugs Lebensgefährtin Martina Nicia die Nase vorne.

Trotz "Star Wars"-Ehrenpreis: Markus Söder schwänzt VIP-Event

Die Schirmherrschaft für den "2. Film Tenniscup" hatte der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder übernommen. Er war zwar nicht selbst anwesend, bekam aber die Auszeichnung "Film Tenniscup Munich Ehrenpreis ‚Star Wars‘", der demnächst in der Staatskanzlei überreicht wird: "Dr. Markus Söder ist selbst ein passionierter Tennisspieler und es ist für mich eine große Ehre, dass er dieses Mal die Schirmherrschaft übernommen hat", so Martin Krug.

Jeder Teilnehmer hatte 50 Euro als Startgeld gezahlt, dies ging in Form einer Spende direkt an den Verein "Kinderlachen e.V.". Viel Geld brachte auch die Auktion am Abend, bei der Reisen und Kunstwerke, u.a. von Künstler Andreas Belzek, der extra aus Mallorca kam, unter den Hammer kamen. "Kinderlachen"-Gründer Christian Vosseler leitete selbst mit Martin Krug die Versteigerung und freute sich über den Support: "Bei diesem Turnier gibt es nur Gewinner – die Kinder."

Christian Vosseler (Kinderlachen), Oliver Pocher und Martin Krug © API/Michael Tinnefeld (digital)

Gutes tun im Doppelpack: Sven Martinek kam mit seiner Partnerin Bianca Rütter. Sie spielten nicht das Turnier mit, nahmen aber am sportlichen Alternativprogramm teil. "Wir spielen nur Paddle-Tennis, das aber relativ neu. Und von dem, was man nicht gut kann, sollte man die Finger lassen. Ich möchte mich heute ja nicht blamieren", meinte er schmunzelnd.

Am Ende bedankte sich Martin Krug bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie bei der Modefirma "Falke", die alle Spieler mit Outfits ausgestattet hatte: "Ein großartiger Tag für die gute Sache. Wir freuen uns schon auf die Fortsetzung im nächsten Jahr."