Heino packt über Musikkollegen aus: "Haben sich die Kante gegeben"

Heino steht seit den frühen 1960ern auf den großen Bühnen. Bis heute ist der Entertainer gut gebucht und das im stolzen Alter von 86 Jahren. Welches Geheimnis steckt hinter Heinos Elan? Der AZ hat er es im persönlichen Gespräch verraten – und dabei auch über die Musik-Branche ausgepackt.

Heino (86) zählt zu den Promi-Namen, die nahezu jedem ein Begriff sind. Eine Umfrage hat tatsächlich ergeben, dass 98 Prozent der Deutschen den Sänger kennen. Kein Wunder: Immerhin ist der 86-Jährige seit vielen Jahrzehnten erfolgreich und bis heute gut gebucht. Während andere in seinem Alter längst die Rente genießen, lässt sich Heino den großen Auftritt weiterhin nicht nehmen. Die AZ hat den Schlagerstar getroffen – und das Geheimnis seiner Fitness im Interview erfahren.

Heino zur AZ: "Ich habe es nie übertrieben"

Zum "Royal Ascout Renntag" Ende August war auch Heino nach Hannover gekommen. Im persönlichen AZ-Gespräch verriet der Sänger, wieso er im Alter von 86 Jahren noch immer relativ fit sei: "Das Geheimnis ist etwas, das mir immer sehr wichtig war. Wir haben Kollegen, die sich nach einer Hitparade oder wenn sie mal Nummer 1 waren, die Kante gegeben haben. Das habe ich nicht gemacht, sonst würde ich heute nicht so hier sitzen."

Ehrlich meinte Heino zur AZ: "Ich habe immer, ich würde nicht sagen 'nur gesund' gelebt, aber: Ich habe es nie übertrieben. Und ich habe nie viel Alkohol getrunken, mal ab und zu ein Gläschen Rotwein. Ich habe dafür lieber mehr gearbeitet. Denn die Arbeit, die ich mache – Menschen mit meinem Gesang Freude zu bereiten – das gibt mir mehr, als wenn ich mir jeden Abend die Kante gebe."

Heino über Familienglück: "Kann nichts Schöneres für mich geben"

Heino war an diesem Tag nicht alleine in Hannover zu Gast, denn sein Manager Helmut Werner ihn begleitet. Die beiden verbindet aber nicht nur das Berufliche: Heino lebt mit Werner, dessen Ehefrau Nicole und dem zweijährigen Sohn Lennie gemeinsam in Kitzbühel.

Zum "Royal Ascot Renntag" in Hannover kam Heino in Begleitung seines Managers Helmut Werner. © imago/Maximilian Koch

Der AZ verriet Heino, wie wichtig ihm dieser Rückhalt sei: "Heute freue ich mich darauf, wenn ich wieder nach Hause nach Kitzbühel komme. Da hab ich meinen kleinen Enkel, den Lennie – der ist mir ans Herz gewachsen. Und Helmuths Frau. Wir sind ein Team in einer schönen Viererbeziehung und es kann nichts Schöneres für mich geben, als nach Hause zu kommen und wieder glücklich in der Familie zu sein."