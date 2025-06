Heimliche Schwangerschaft: TV-Star muss Show sofort verlassen

Bei "Kampf der Realitystars" 2025 bekriegen sich die Promis aktuell bis aufs Blut. Abseits der Streitereien hat jetzt aber eine Kandidatin für eine Mega-Überraschung gesorgt: Sie ist schwanger ans Set gereist. Die Produktion zieht sofort harte Konsequenzen.

Am thailändischen Star-Strand von "Kampf der Realitystars" 2025 treten Promis wie Anouschka Renzi (60), Martin Semmelrogge (69), Steffen Dürr (50) und Tara Tabitha (32) an, um das Preisgeld von über 40.000 Euro einzusacken. Eine VIP-Kandidatin sorgt jetzt für eine absolute Überraschung, denn sie nimmt schwanger an dem Format teil. Warum muss sie die Show sofort verlassen?

Achtung, Spoiler : Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (11. Juni, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Anita Latifi muss "Kampf der Realitystars" vorzeitig verlassen

Anita Latifi (29) gehört am Set von "Kampf der Realitystars" nicht unbedingt zu den beliebtesten Promis. Die Trash-TV-Aktrice, bekannt aus DSDS und "Das große Promi-Büßen", eckt mit ihrem aufbrausenden Verhalten an und bringt einige Mitstreiter gegen sich auf. Doch bevor sie ihre Quittung in Form eines Rauswurfs kassiert, muss sie die Show vorzeitig verlassen.

Anita Latifi muss "Kampf der Realitystars" 2025 wegen Schwangerschaft abbrechen. © RTLZWEI

Das liegt allerdings nicht an ihren grenzwertigen Sprüchen oder fiesen Beleidigungen. Die 29-Jährige wird auf ärztlichen Rat aus der Sendung genommen. In der neuesten Folge beklagt sie sich über ihren gesundheitlichen Zustand und wird von der Produktion daraufhin zum Doc geschickt. Der hat eine freudige Nachricht für Anita Latifi: Sie ist schwanger.

Produktion enthüllt Schwangerschaft von DSDS-Rapperin

Zurück in der Strandhütte ruft die Rapperin ihre Konkurrenten zusammen und verkündet unter Tränen: "Leute, ich wollte mich bei euch nochmal bedanken. Meine Reise ist hier vorbei." Über den Grund ihres vorzeitigen Auszugs klärt sie die VIPs nicht auf und sagt: "Ich muss auf ärztlichen Rat die Sala verlassen." Die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen hingegen werden nicht im Dunkeln gelassen. Ein Sprecher aus dem Off erklärt: "Der Arzt hat Anita mitgeteilt, dass sie sich in froher Erwartung befindet."

Warum hat Anita Latifi den verbleibenden Kandidaten nicht verraten, aus welchem Grund sie die Show verlässt? Dazu wird mitgeteilt: "[Ihre Schwangerschaft, d.R.] wollte sie noch nicht verraten, damit sie den Rest der neun Monate ihre Ruhe hat. Wir wünschen alles Gute." Inzwischen hat die TV-Aktrice jedoch öffentlich gemacht, dass sie Nachwuchs erwartet, weshalb die Verantwortlichen in der Sendung auch so offen darüber gesprochen haben. Damit hat sie für ein absolutes Novum gesorgt: Bislang gab es bei "Kampf der Realitystars" noch nie eine schwangere Kandidatin in der Show.