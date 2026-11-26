Vor wenigen Monaten überraschte Vivien Wulf Fans mit einer wunderschönen Nachricht: Die Schauspielerin und ihr Partner David Degen sind heimlich Eltern geworden. In der Abendzeitung verrät Wulf exklusiv, warum sie die Schwangerschaft für sich behielt und wie ihr der Balanceakt zwischen Baby und Beruf gelingt.

Bei Vivien Wulf (32) war in letzter Zeit ganz schön was los: Erst im Januar 2025 hatte sie in der Abendzeitung über ihre Rolle bei "Sturm der Liebe" gesprochen, für die sie sich eine Zweitwohnung in München genommen hatte. Inzwischen lebt die Schauspielerin mit ihrem Partner, dem Ex-Fußballprofi und FC-Basel-Präsidenten David Degen (43), und dem gemeinsamen Sohn (7 Monate) in der Schweiz. Im Interview mit der Abendzeitung teilt Wulf jetzt Einblicke in ihr neues Leben – und verrät erstmals, warum sie ihre Schwangerschaft lieber für sich behielt.

Vivien Wulf über heimliche Schwangerschaft: "Würde es immer wieder so machen"

Als Vivien Wulf im Mai 2026 die Baby-Bombe platzen ließ, sorgte dies für eine große Überraschung. Die Schwangerschaft hatten sie und ihr Partner geschickt geheim gehalten. "Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, wird viel kommentiert", erklärt sie jetzt der Abendzeitung. "Beim Thema Baby ist das meistens nett gemeint, aber ich wollte nicht, dass mir 'User XY' Ratschläge gibt, wie ich mich in der Schwangerschaft verhalten soll. Darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Das ist etwas so Schönes und Privates, das wollten wir nur für uns haben."

Ob es eine Herausforderung war, das Geheimnis zu wahren? "Ich hatte das Glück, in den Wintermonaten schwanger zu sein, da kann man viel kaschieren. Außerdem hatte ich einen sehr kleinen Babybauch, das muss man fairerweise dazusagen", so die Schauspielerin. Trotzdem sei es teilweise knifflig gewesen: "Ich habe die Öffentlichkeit gemieden und war viel in meiner eigenen Bubble. Gleichzeitig war das wunderschön, ich würde es immer wieder so machen. Da war niemand, der reinredet oder fragt: 'Wann ist es denn so weit?' So hatten wir die Schwangerschaft ganz für uns und konnten sie wirklich genießen."

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Baby-Glück bei Vivien Wulf und David Degen: "Ein absolutes Geschenk"

In ihrer neuen Mutterrolle geht Vivien Wulf vollkommen auf: "Es ist das Allerallerschönste! Unser Sohn ist ein absolutes Geschenk, ein richtiger Sonnenschein", schwärmt sie in der Abendzeitung. "Seit er lachen kann, lacht er den ganzen Tag. Selbst unser Umfeld sagt immer: 'Das ist ja der Wahnsinn.' Er gibt uns so viel, das hätte ich niemals gedacht. Vor allem diese bedingungslose Liebe, die seit dem ersten Tag da ist, ist unglaublich."

Die 32-Jährige geht die Erziehung mit einer gewissen Grundpositivität an: "Mein Kind schläft nicht acht Stunden durch und ist nicht immer DAS Vorzeigekind, und ich habe auch mit Schlafmangel zu kämpfen", gibt sie offen zu. "[Aber] wenn er mal quengeliger ist, versuche ich, die Situation umzudrehen. Ich sage mir dann: Der Kleine hätte es ja auch gerne anders. Vielleicht juckt sein kleiner Zeh, aber er kann noch nicht sagen: 'Mama, mein kleiner Zeh juckt, kannst du mal bitte kratzen?' Deshalb versuche ich, immer Verständnis für ihn zu haben, auch wenn es mal stressig ist."

Mit dem Ex-Schweizer-Nationalspieler David Degen schwebt Vivien Wulf im Baby-Glück. Die kleine Familie lebt in der Nähe von Zürich. Degen ist Hauptanteilseigner und Präsident vom FC Basel. © Andreas Rentz/Getty Images

Den Kindsvater, der bis 2014 beim FC Basel kickte, beschreibt Vivien Wulf als absolut "richtigen Partner" für die Familiengründung: "Da habe ich wirklich großes Glück, David gefunden zu haben. Schlafmangel und Stress verändern jede Beziehung. Uns hat das näher zusammengebracht, weil wir sehr viel Verständnis füreinander haben, privat wie beruflich. Wenn ich sehe, wie er mit unserem Sohn umgeht, weiß ich jeden Tag aufs Neue, dass ich angekommen bin."

"New Perspective Days": Vivien Wulf über Eventreihe mit Verona Pooth

Neben ihrer Mutterrolle ist Vivien Wulf als Unternehmerin tätig. Mit den "New Perspective Days" hat sie eine Eventreihe ins Leben gerufen, bei der erfolgreiche Gesichter aus Wirtschaft, Medien, Sport und Co. für Gespräche zusammenkommen. Erst im Oktober 2026 begrüßte sie unter anderem Verona Pooth (58) und Sabine Lisicki (37) auf dem Lanserhof auf Sylt, um von deren Erfahrungen zu lernen.

"Ich finde es enorm wertvoll, anderen zuzuhören", meint Vivien Wulf zur Abendzeitung. "Wie sind sie mit Rückschlägen umgegangen? Wie geht man mit Leistungsdruck um? Wie baut man eine Karriere auf, die trägt? Woraus ziehen sie ihr Glück?" Denn die 32-Jährige ist überzeugt: "Geld und Erfolg sind schön und gut, aber wenn du innerlich nicht glücklich bist, können sie dir nichts geben."

Bei der zweiten Ausgabe ihrer "New Perspective Days" sprach Vivien Wulf unter anderem mit Verona Pooth. © Andreas Rentz/Getty Images

"Mein Ziel ist, diese Retreats zweimal im Jahr zu veranstalten", erklärt die Schauspielerin weiter. "Mindestens genauso wichtig ist mir, dass die Community wächst und auch Menschen profitieren, die nicht persönlich eingeladen sind. Deshalb haben wir die Gespräche auf Sylt aufgezeichnet. Ab dem 26. November erscheint der 'New Perspective Podcast' auf YouTube und Spotify. Dort kann jeder an den Erfahrungen dieser Menschen teilhaben, an ihren Erfolgen genauso wie an ihren Misserfolgen."

Balance zwischen Baby und Beruf: So gelingt es Vivien Wulf

Über die Herausforderung, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen, sagt Vivien Wulf: "Es hört sich vielleicht wie eine Plattitüde an, aber wenn du das machst, was du liebst, kennst du keine festen Zeiten. Schlafmangel gehört dazu, das will ich gar nicht schönreden. Ich hatte aber schon immer das Glück, mit wenig Schlaf gut klarzukommen, und Mittagsschläfchen waren noch nie mein Ding."

Die 32-Jährige hat für sich einen guten Weg gefunden: "Wenn der Kleine schläft, setze ich mich hoch motiviert an den Schreibtisch. Ich arbeite heute in kürzeren Etappen, dafür viel fokussierter. Seit ich Mama bin, verschwende ich keine Zeit mehr mit Dingen, die nicht wichtig sind." Doch wird man Vivien Wulf auch bald wieder in Film und Fernsehen erleben? "Auf jeden Fall", kündigt sie in der Abendzeitung an. "Die Schauspielerei ist meine zweite große Liebe, die ich unbedingt wieder aufnehmen möchte."

Bei "Sturm der Liebe" war Vivien Wulf bis Oktober 2025 als "Larissa Mahnke" zu sehen. Jetzt ist sie bereit für neue Rollenangebote. © ARD/Tatiana Huber

Während der Schwangerschaft und nach der Geburt habe sie sich bewusst eine Auszeit von Dreharbeiten genommen. "Mittlerweile ist mein Sohn fast sieben Monate alt, und ich habe ein Umfeld, das mich mit dem Kleinen begleiten kann. Deshalb sage ich ganz klar: Ich möchte auf jeden Fall wieder drehen. Mich reizen vor allem Frauenfiguren mit Ecken und Kanten, die sich gegen Erwartungen behaupten", so Vivien Wulf. "Ich freue mich auf neue Projekte und bin offen für Gespräche."