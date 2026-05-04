Heimliche Erkrankung: Münchens Promi-Maler enthüllt Krebs-Diagnose

Er hat sie alle auf der Leinwand verewigt: Der Münchner Maler Wolfgang M. Prinz hatte Prominente von Rudolph Moshammer über Franz Beckenbauer bis hin zu Christine Neubauer vor der Staffelei. Jetzt macht der 77-Jährige seine Krebserkrankung öffentlich.

"Ich habe jetzt einen Vollbart, man würde mich im Moment kaum erkennen", sagt Promimaler Wolfgang M. Prinz der AZ auf Nachfrage, warum man ihn mehr als ein halbes Jahr bei Premieren und Events nicht mehr gesehen habe. Jetzt wird bekannt: Der 77-jährige Münchner war krankheitsbedingt gesellschaftlich außer Gefecht gesetzt.

Prostatakrebs: Wolfgang M. Prinz erhält 2025 die Diagnose

Vor genau einem Jahr war bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden. "Bei einer Biopsie mit 18 Einstichen sind drei von Krebszellen betroffen gewesen, ich habe mich aber gegen eine Bestrahlung und für eine OP entschieden. Es war ein harter Eingriff, ich bin wie bei einer Kreuzigung mit dem Kopf nach unten operiert worden mit der Da-Vinci-Maschine", verrät der Maler-Prinz.

Im Dezember war er auf Reha, lernte Beckenboden- und Schließmuskelübungen. Inzwischen sind seine PSA-Werte auf Null. "Gott sei Dank habe ich den Krebs überstanden. Meine Lebensgefährtin Bianca und eine Handvoll sehr guter Freunde standen mir zur Seite, dafür bin ich sehr dankbar."

Weitere Operation steht an

Allerdings leide Wolfgang M. Prinz noch am Grauen Star und an einem Bauchnabel- sowie Bauchnarbenbruch (einem Defekt in der Bauchwand, der im Bereich einer früheren OP-Narbe auftritt). Dafür müsse er sich demnächst auch unters Messer legen. "Ich bekomme ein Netz eingesetzt, aber kein Einkaufsnetz", scherzt Wolfgang Prinz. Und wegen seines zusätzlichen, dreifachen Bandscheibenvorfalls habe er gerade einen Spezialstuhl bekommen, "damit kann ich beim Malen halb sitzen, halb knien".

Seine Kunst und seine Projekte, wie die legendäre Schönheitsgalerie der holden Weiblichkeit, sowie seine Bajuwaren-Männergalerie sind sein Lebenselixier.

Auch mit den Wiesnwirten bestens bekannt: Wolfgang M. Prinz mit Günter Steinberg in der Hofbräu-Festhalle. © IMAGO/STL-Studioliebhart

Der Autodidakt hatte sie fast alle als Models vor seiner Staffelei: Margot Werner, Michaela May, Susi Erdmann, Christine Neubauer, Karin Thaler, Janina Hartwig, Günther Sigl (Spider Murphy Gang), mit dem er auch privat befreundet ist, Sigi Sommer, Toni Berger, Rudolph Moshammer, Gustl Bayrhammer, die Wepper-Brüder Fritz und Elmar, Franz Beckenbauer, Fredl Fesl, Hansi Kraus, Manfred Schnelldorfer, Jack Nicholson, Bernie Paul, Hans Stadlbauer, Gerhard Polt oder DJ John Jürgens im Doppelbildnis mit seinem 2014 verstorbenen Vater Udo.

Wolfgang M. Prinz arbeitet aktuell am Konterfei eines Wiesnwirts

"Viele der Bilder sind noch gar nicht fertig, das zieht sich teilweise über Jahrzehnte, denn ich male immer an mehreren parallel", erzählt Prinz. Gerade sitze er an Auftragsarbeiten, wie an einem Hundeporträt und am Konterfei eines namhaften Wiesnwirts, so Prinz, dessen Sohn Bernhard (51) auch in seine schöpferischen Fußstapfen getreten ist. Jetzt blickt der Maler aus Leidenschaft nur noch nach vorne.

Sie gibt ihm Halt: Wolfgang M. Prinz mit seiner Lebensgefährtin Bianca. © IMAGO/Stefan M. Prager

Markenzeichen: Trachtenhut mit frischen Blumen

"Ich habe noch ganz viel vor und tanze sogar schon wieder! Heiterkeit, Fröhlichkeit, Lachen und meine Freundin, die mir der liebe Gott geschickt hat, sind meine beste Medizin", strahlt der VIP-Künstler, dessen Markenzeichen der Trachtenhut mit stets frischen Blumen ist. Mit seiner Lebenspartnerin Bianca (81) ist Wolfgang M. Prinz seit viereinhalb Jahren superglücklich: "Sie ist eine wunderbare Frau und ein normaler, geerdeter Mensch."