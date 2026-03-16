Am 14. März präsentierte Giovanni Zarrella seinen Gästen einen "Abend für die Liebe" – mit zahlreichen Überraschungen, Premieren und emotionalen Momenten. Die Show war bereits im November letzten Jahres aufgezeichnet worden.

Mit viel "Amore" und jeder Menge musikalischer Überraschungen im Gepäck begrüßte Giovanni Zarrella sein Publikum am Samstagabend, den 14. März, zur mittlerweile 18. Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Diesmal wurde allerdings nicht live gesendet. Die Aufzeichnung in Offenburg fand bereits im November 2025 statt. Mit dabei waren viele hochkarätige Stars wie Chris Norman und Chris de Burgh, Starpianist Joja Wendt, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Thomas Anders, Sarah Connor, Maite Kelly, Jeanette Biedermann, Horst Schlemmer und Beatrice Egli.

Die berüchtigte Kiss-Cam begleitete einige Publikumsgäste über den Abend und Zarrella scherzte zum Auftakt: "Wer jetzt noch mit jemandem zusammensitzt, mit dem er nicht gesehen werden möchte, hat noch fünf Sekunden Zeit, das zu korrigieren." Damit spielte er auf den viral gegangenen Kiss-Cam-Moment bei einem Coldplay-Konzert im Juli 2025 an, bei dem die Affäre von Andy Byron und Kristin Cabot enthüllt wurde.

Giovanni Zarrella lud sein Publikum zu einem Abend voller Liebe ein. © Screenshot ZDF

Maite Kelly ringt in der "Giovanni Zarrella Show" um Fassung

Schlagersängerin Maite Kelly feierte in der Show nicht nur die Premiere ihres neuen Titels "Frei" – inklusive einstudierter Karate-Moves – sondern plauderte mit Zarrella auch über den Inhalt ihres musikalischen Hits "Der Morgen danach". In dem Lied geht es um den Morgen nach einer leidenschaftlichen Nacht – Textzeilen wie "Du liegst neben mir, was haben wir gemacht? Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht" beschreiben die intensiven Gefühle und Erinnerungen der Erzählerin an die gemeinsame Liebesnacht.

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Als Zarrella von Maite Kelly wissen wollte, wie viel autobiografischer Inhalt in dem Song stecke, schnappte sie überrascht nach Luft: "Oh Gott, das ist ja eine sehr ernste Frage." An die Zuschauer gewandt gestand die 46-Jährige: "Bei diesem Song – ich könnte es nicht verneinen." Sie ergänzte augenzwinkernd: "Wir sind auch froh, wenn wir einmal in den Himmel kommen. Vielleicht bin ich mutiger geworden. Die golden 40 – ich habe gesagt, ich gönne mir jetzt einfach mal eine Midlife-Crisis."

Johannes Oerding über Giovanni Zarrella: "Das ist Liebe!"

Sänger Johannes Oerding nutzte die Gelegenheit nach seinem Auftritt, um ein paar ganz persönliche Worte an den Gastgeber zu richten – und machte dem Gastgeber eine waschechte Liebeserklärung: "Das wissen viele Leute nicht und ich nutze jetzt die Chance. Ich wollte dir 'Danke' sagen." Giovanni Zarrella erkundige sich bereits Wochen vor der Show bei seinen Künstlern und Künstlerinnen nach deren Befinden und Wünschen. "Der kümmert sich richtig wie so ein Herbergsvater um alle hier", schmunzelte Oerding und betonte: "Das ist Liebe!"

Sänger Johannes Oerding bedankt sich bei Giovanni Zarrella. © Screenshot ZDF

Beatrice Egli verrät, wie sie mit Hasskommentaren umgeht

Auch Schlagersängerin Beatrice Egli plauderte nach ihrem Auftritt aus dem Nähkästchen. Auf Zarrellas Frage, wie sie mit Kommentaren auf ihrem Instagram-Kanal umgehe, antwortete die 37-Jährige selbstbewusst: "Ich antworte darauf. Ich lese sie und nehme mir alles lieb Gemeinte zu Herzen. Alles, was unter die Gürtellinie geht, geht auch direkt dahinten vorbei am schönen Großen."

"Giovanni Zarrella Show": Andreas Gabalier ermahnt Publikum

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier musste dagegen erst überlegen, was ihm wirklich wichtig in der Liebe ist. Zarrellas Frage überrumpelte den Sänger sichtlich. "Boah", seufzte Gabalier und erntete daraufhin lautstarkes Gelächter aus dem Publikum. "Wer lacht hier?", fragte der Sänger kurz darauf mit gespielter Empörung. Eine Antwort auf die Frage fand er dann auch: "Es geht um Respekt." Und: "Dass man das Glück hat, dass man jemanden findet, mit dem man viele Gemeinsamkeiten hat."

Andreas Gabalier sorgt bei der "Giovanni Zarrella Show" für Lacher. © Screenshot ZDF

Giovanni Zarrella richtet deutliche Worte an seine Ehefrau

Auch das Publikum kam an diesem Abend zu Wort, und zwar gleich mehrfach. Mit besonderen Liebesbotschaften zauberten sich Zarrellas Gäste gegenseitig ein Lächeln ins Gesicht. Der Gastgeber selbst ließ es sich nicht nehmen, so manche Botschaft persönlich vorzulesen.

Giovanni Zarrella verspricht seiner Frau Jana Ina einen besonderen Urlaub. © Screenshot ZDF

Die Liebesbekundung eines Paares, das kürzlich die Flitterwochen auf Bora Bora verbracht hatte, interessierte Zarrella besonders – aus einem bestimmten Grund, wie er verriet: "Jetzt kommt das, wo ich meine Frau schon seit 20 Jahren hinbringen muss: Bora Bora." Seiner Frau Jana-Ina versprach er daraufhin: "Amore, wir gehen da noch hin. Versprochen!" Ob Giovanni Zarrella den Urlaub noch dieses Jahr einlösen kann, bleibt offen – erst einmal stehen noch einige Shows auf dem Programm.

Schon am 25. April gibt es die nächste "Giovanni Zarrella Show", diesmal live aus der Lokhalle in Göttingen. Im Sommer soll zudem das Open-Air-Special "Die große Sommerparty" auf dem Gelände des ZDF-Fernsehgartens in Mainz stattfinden.