Heikler Bühnen-Moment: Monika Gruber erlebt Blackout zum Start von neuem Programm

Mit "Es huift ja nix" feiert Monika Gruber ihr großes Comeback als Kabarettistin. Bei einem Auftritt hat sie jetzt das erlebt, wovor sich jeder Bühnenkünstler fürchtet: einen kompletten Blackout.

Was tun, wenn einem auf der Bühne plötzlich die Worte fehlen? Und das auch noch vor hunderten Zuschauern? Monika Gruber (54) hat jetzt genau diese Horror-Vorstellung live erlebt. In ihrem neuen Programm "Es huift ja nix" hatte die bayerische Kabarettistin einen Hänger. Wie hat sie diese unangenehme Situation erlebt?

Am Schliersee: Gruberin feiert Vorpremiere zu neuem Programm "Es huift ja nix"

Mit ihrer Show will die Gruberin, die 2024 eigentlich ihr Karriere-Aus verkündet hatte, an alte Erfolge anknüpfen. Aktuell steht sie dafür auf der Bühne des Schliersee'r Bauerntheaters und feiert dort insgesamt drei Vorpremieren. Damit hat die Kabarettistin die Möglichkeit, ihre Comedy-Routine erst mal in kleinerem Rahmen auszuprobieren und Gags, die nicht zünden, nachzujustieren oder komplett zu streichen.

Monika Gruber gibt Einblicke in ihre Bühnen-Notizen. © Instagram/monika.gruber.official

Unangenehmer Bühnen-Moment zum Tour-Start: "Totaler Blackout"

Am Donnerstag sprach Monika Gruber über die ersten Erfahrungen, die sie dabei sammeln konnte – und offenbart, dass sie einen Aussetzer hatte. "Gestern habe ich einen totalen Blackout gehabt", sagte sie dazu in ihrer Instagram-Story. Sie sei von jemandem in der ersten Reihe abgelenkt worden. "Ich schau da so, was macht der denn?" Dann passierte das, was wohl die meisten Künstler fürchten: Der Text war weg und im Kopf herrschte für einen kurzen, unangenehmen Moment völlige Leere.

Dennoch verliert die Gruberin ihre gute Laune nicht und kann bereits darüber lachen. "So sind die Vorpremieren, aber es ist ganz gut gegangen." Sie arbeite bereits daran, ihr Programm umzubauen. "Irgendwas passt da noch nicht, teilweise habe ich noch gar keine Pointe – aber die finde ich im Laufe der Zeit schon."

Zur Vorpremiere am Schliersee hatte die Gruberin auch schon hohen Besuch. Am Donnerstagabend empfing sie Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Europaparlamentsabgeordnete Monika Hohlmeier, Familienministerin Ulrike Scharf und Unternehmerin Lena Eckenberger. Die Damen-Riege freute sich über einen "grandiosen Abend" mit der Kabarettistin.

Ich halte mich überhaupt nicht für streitbar, nur weil ich meine Meinung äußere, die auch nicht jedem gefallen muss. - Monika Gruber im AZ-Interview

Mit "Es huift ja nix" macht die 54-Jährige auch Halt in München. Am 4. Juli 2026 tritt sie mit dem über zweistündigen Programm im Deutschen Theater auf. Wer noch auf Tickets hofft, dürfte enttäuscht werden, denn der Auftritt ist bereits seit Monaten ausverkauft. Das zeigt, dass die Gruberin noch immer viele Menschen von sich begeistern kann – auch wenn sie mit politischen Aussagen durchaus polarisiert. Der AZ sagte sie dazu in einem Interview im Oktober 2025. "Ich halte mich überhaupt nicht für streitbar, nur weil ich meine Meinung äußere, die auch nicht jedem gefallen muss. Vielleicht sollten sich einige weniger Gedanken über meine Aussagen machen, sondern vielmehr darüber, dass wir zwar behaupten, in einer Demokratie zu leben, aber gleichzeitig nicht in der Lage sind, andere Meinungen zu tolerieren." Ihre Tour verspricht bereits jetzt sehr erfolgreich zu werden, denn viele Auftritte sind bereits Monate im Voraus ausverkauft.