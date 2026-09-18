Heikle Situation für Annette Frier und Ehemann: "Permanent gefährdet"

Annette Frier spricht über Gefahren in der Beziehung mit Ehemann Johannes Wünsche. Auch verrät die Komikerin, dass ein privater Umbruch bevorsteht.

Privat ist Annette Frier (52) an der Seite ihres Ehemanns Johannes Wünsche (71) glücklich. Doch selbst nach 27 Jahren stehen die Schauspielerin und ihr Gatte vor ständigen Herausforderungen.

Annette Frier über Beziehung mit Johannes Wünsche: "Permanent gefährdet"

Annette Frier und ihr Ehemann sind Liebespartner – zugleich jedoch auch Freunde. Diese Verbindung weiß die 52-Jährige durchaus zu schätzen, erzählt sie im Interview mit der Zeitschrift "Neue Woche". Doch sie habe stets im Hinterkopf, dass das besondere Verhältnis mit Johannes Wünsche jederzeit auf die Probe gestellt werden könnte.

Der freundschaftliche Draht "ist eigentlich quasi permanent gefährdet", betont die Komikerin. Das sei bei rein platonischen Beziehungen nicht der Fall. "Denn diese müssen ja nicht so viel aushalten wie Partnerschaften. Ob Zahnpasta, Müllsituationen oder Kindererziehung, das alles muss man mit Freunden glücklicherweise nicht besprechen. Es sei denn, man entschließt sich zu einem gemeinsamen Urlaub. Dann kann es auch hier eng werden."

Annette Frier und ihr Ehemann Johannes Wünsche sind Liebespartner – bezeichnen sich zugleich jedoch auch als Freunde. © imago/T-F-Foto

Erziehungsfragen bei Annette Frier und Ehemann: "Aufgaben ändern sich"

Annette Frier und Johannes Wünsche haben zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Die heute 18-jährigen Zwillinge Josefina Fritzie und Bruno Maria großzuziehen, war für die Eltern stets eine der größten Verantwortungen im Leben. Der gemeinsame Nachwuchs ist inzwischen volljährig. Bei Frier und ihrem Mann kam es damit zu einem privaten Umbruch: "Die Aufgaben ändern sich, so wie sich unsere Kinder und wir selbst ständig verändern. Es ist ein ewiges Update." Das Thema Erziehung habe sie immer schon vor wichtige Fragen gestellt: "Wer übernimmt was? Ziehen wir da an einem Strang? Machen wir das richtig? Und dann fällt uns zwischendurch ein: Ach ja, wir sind ja auch noch ein Paar."

Annette Frier spricht von Umbruch: "Die Pläne sind groß"

Über Josefina und Bruno verrät Annette Frier: "Unsere Kinder sind ja noch ein paar Jahre im Haus." An einen Auszug denkt der Nachwuchs offenbar noch nicht. Doch wenn die Zeit gekommen ist, steht für die berühmte Mutter und ihren Mann ein neuer Umbruch an. "Ja, die Pläne sind groß und werden irgendwann bestimmt gemeinsam gemacht." Wie das "Projekt 'Alles neu, alles anders'" konkret aussieht? Darüber hält sich die Comedienne derzeit noch bedeckt.

Annette Frier und ihr Partner Johannes Wünsche gehen seit 1999 gemeinsam durchs Leben. 2002 traten sie vor den Traualtar. Das Paar lebt gemeinsam mit seinen Kindern in Köln.