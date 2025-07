Heidi Klum "ganz verändert": "Bei GNTM sah sie noch natürlicher aus"

Nachdem Heidi Klum noch Mitte Juni beim "Germany's Next Topmodel"-Finale auf der Bühne stand, zog es die Blondine wieder zurück in die USA. Dort war sie jetzt zu Gast in einer bekannten Talkshow und machte vor allem mit ihrem Aussehen auf sich aufmerksam. Viele Zuschauer beobachteten eine wohl große Veränderung an ihrem Gesicht.

Als international gefragter Superstar hat Heidi Klum (52) stets einen vollen Terminkalender. Während sie Mitte Juni noch in Köln auf der Bühne stand und die diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Sieger kürte, dauerte es nicht lange, bis sie wieder in den Flieger nach Amerika stieg. Für Klum standen weitere TV-Auftritte auf dem Plan. Beispielsweise besuchte die 52-Jährige die US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Top gestylt nahm sie neben Schauspieler Diego Luna (45) Platz, der Jimmy Kimmel (57) während der Aufzeichnung als Moderator ersetzte. Heidi Klum schaffte es, die Zuschauer zu erstaunen – doch nicht etwa mit Worten, sondern durch ihr Aussehen.

Heidi Klum wegen Aussehen kritisiert: "Bei 'Germany's Next Topmodel' sah sie noch natürlicher aus"

Diego Luna fragte Klum, welche Erfahrungen sie als Einwanderin damals in die USA gemacht hat. Auch zeigte er sich interessiert an einem Klum-Talent: Heidi könne angeblich das Schwitzen im Gesicht zu jeder Zeit verhindern.

Heidi Klums Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" wurde auf YouTube veröffentlicht, wo einige Zuschauer viel lieber über ihr angeblich stark verändertes Aussehen diskutieren. Ein YouTube-Nutzer schreibt in der Kommentarspalte: "Bei 'Germany's Next Topmodel' [...] sah sie noch ganz anders und natürlicher aus."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Der Social-Media-Nutzer ist der Meinung, Klum versuche im US-Fernsehen einem "amerikanischen Standard" gerecht zu werden. Deshalb präsentiere sie sich bei "Jimmy Kimmel Live!" beispielsweise anders als bei "Germany's Next Topmodel". Der YouTube-User scheint hierbei hauptsächlich auf das starke Make-up anzuspielen. Andere Zuschauer der Show gehen einen Schritt weiter und meinen, dass sich Heidi Klum erst vor Kurzem Beauty-Eingriffen unterzogen habe.

Talkshow-Zuschauer über Heidi Klum: "Schockierend, dass die sich Hollywood beugt"

"Sie war doch schon wunderschön. Ich wünschte, sie würde in Würde altern. Sie sieht ganz verändert aus", äußert ein weiterer Social-Media-Nutzer. Zudem meint ein deutscher Zuschauer von "Jimmy Kimmel Live!": "Ich habe [Heidi Klum, d. R.] eine Weile nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe sie davor regelmäßig im deutschen TV gesehen. Heidi und ich sind im gleichen Alter, deshalb finde ich es fast schon schockierend, zu sehen, dass sie sich Hollywood beugt und sich einigen Eingriffen an ihrem Gesicht und an ihren Zähnen unterzog." Dass viele Zuschauer Klum ausgerechnet wegen vermeintlichen Veränderungen am Gesicht kritisieren, könnte bei der 52-Jährigen alte Wunden aufreißen.

Heidi Klum: Auch ihr Outfit sorgt für Gesprächsstoff

Doch Heidi Klum sorgte in der US-Show auch mit ihrer Outfitwahl für Gesprächsstoff. In den Kommentaren zum YouTube-Video beobachtet ein Zuschauer: "Ihr Kleid sieht so unbequem aus. Sie muss ihre Ellbogen schon strategisch platzieren, fast so, als würde sie sonst nicht atmen können." Ein weiterer meint: "Das Kleid kann nicht bequem sein! Meine Brust tut schon allein vom Hinschauen weh!"

Heidi Klum vor der Aufzeichnung von "Jimmy Kimmel Live!", wo sie vor Kurzem zu Gast war. Das schwarze Kleid des Topmodels stach vielen Zuschauern ins Auge. © imago/Cover-Images

Klum trug während ihres Auftritts bei "Jimmy Kimmel Live!" ein kurzes schwarzes Kleid. An einer Hüftseite war ein pinker Stoff eingearbeitet, der in seiner Form einem Schneckenhaus ähnelte. Ob sich das Outfit wirklich so unbequem tragen ließ, wie es die Zuschauer vermuten? Das weiß wohl nur Heidi Klum selbst. Und auch, ob sie wirklich eine Beauty-Behandlung im Gesicht hatte.