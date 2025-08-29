Hazel Brugger: Besuch von ABBA-Star Björn Ulvaeus in Stockholm

In Stockholm stand Hazel Brugger erstmalig mit einem englischsprachigen Comedy-Set auf der Bühne - und konnte sich über ABBA-Star Björn Ulvaeus freuen, der im Publikum saß.

Die Schweiz, Deutschland und zuletzt ganz Europa hat Hazel Brugger (31) schon begeistern können. Jetzt ist die beliebte Komikerin erstmals mit einem Comedy-Set in englischer Sprache aufgetreten. Bei dem Premierenauftritt in der schwedischen Hauptstadt Stockholm befand sich ein ganz besonderer Star-Gast im Publikum. Kein Geringerer als ABBA-Legende Björn Ulvaeus (80) ließ sich Bruggers Show nicht entgehen.

Björn Ulvaeus fand offenbar Gefallen an Hazel Bruggers Comedy-Show

besuchte Ulvaeus, der mit Agnetha Fältskog (75), Benny Andersson (78) und Anni-Frid Lyngstad (79) einst die Super-Popgruppe ABBA gründete, gemeinsam mit seiner Ehefrau Christina Sas (53) die Vorstellung am Eröffnungsabend des Stockholm Fringe Festival. Sie sollen viel gelacht und applaudiert haben, berichtete eine Person aus dem Publikum.

Auch ein gemeinsames Foto von Ulvaeus und Stand-up-Komikerin Hazel Brugger entstand bei der Gelegenheit. "Gestern besuchte ein B von ABBA meine Show in Stockholm. Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde", schrieb Brugger .

ESC-Moderatorin Sandra Studer unterstützte in Schweden

Bei ihrem ausverkauften Auftritt in Stockholm - die Veranstaltungsstätte fasst um die 500 Personen - wurde Brugger von ihrer ESC-Moderationskollegin Sandra Studer (56) begleitet und unterstützt. Studer, die beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel zusammen mit Brugger die beiden Halbfinals moderierte und im Finale - unterstützt von Michelle Hunziker (48) - ebenfalls auf der Bühne stand, fungierte bei dem Comedy-Auftritt unter anderem als Stylistin.

Auch sie teilte ein Foto mit ABBA-Legende Ulvaeus sowie . Im Post-Text bedankte sich Studer bei Brugger und schrieb: "Du warst erstaunlich - beim ersten Auftritt auf Englisch! Was für eine Freude und ein Privileg, mit dir dort zu sein."