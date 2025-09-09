"Haus des Geldes"-Star Úrsula Corberó ist schwanger. Die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner, Schauspieler Chino Darín, werden zum ersten Mal Eltern.

Úrsula Corberó (35), bekannt aus der spanischen Netflix-Erfolgsserie "Haus des Geldes", erwartet ihr erstes Kind. Das machte die Schauspielerin bekannt. Vater des Kindes ist ihr langjähriger Partner, der argentinische Schauspieler und Produzent Chino Darín (36).

Am Dienstag verkündete Corberó auf Instagram mit einem Foto, auf dem sie in einem schlichten, weißen Satin-Nachthemd mit Babybauch posiert. Direkt über ihrem Bauch verlinkte sie Chino Darín und schrieb dazu: "Esto no es IA" ("Das ist nicht KI"), versehen mit einem Herz-Emoji.

Seit 2016 ein Paar

Corberó und Darín lernten sich 2016 am Set der Serie "La Embajada" kennen und sind seitdem ein Paar. Für beide ist es das erste Kind. Das Paar lebt in Madrid.

Úrsula Corberó wurde durch ihre Rolle der Tokio in der spanischen Serie "Haus des Geldes" (Originaltitel: La casa de papel), die von 2017 bis 2021 ausgestrahlt wurde, international bekannt. 2024 war sie als Runi in der Comedyserie "Mr. & Mrs. Smith" von Donald Glover zu sehen.