"Hat Spuren hinterlassen": BR-Moderatorin Caro Matzko rechnet mit Branche ab

Mit ihrer lockeren und lustigen Art hat sich Caro Matzko einen Namen im TV gemacht. Dass in der Branche ein hoher Druck herrscht, darüber hat sie jetzt mit Unternehmerin Cathy Hummels gesprochen.

Das Unterhaltungsbusiness ist ein Haifischbecken. Um sich dort durchzusetzen, muss man Ehrgeiz und Kampfgeist beweisen – das weiß Caro Matzko nur zu gut. Die Moderatorin, die für 250 Folgen des BR-Erfolgsformats "Ringlstetter" vor der Kamera stand, hat nun einen Blick auf die unschönen Seiten des TV-Geschäfts geworfen.

Hoher Druck im TV-Business: "Du versuchst, dich anzupassen"

Vor der Kamera zählt oft gutes Aussehen mehr als Talent – in diesem Narrativ steckt noch immer viel Wahrheit. Dem Beauty-Druck der Branche hat sich auch Caro Matzko untergeordnet. Im neuen Podcast "Cathys Stammtisch" von Cathy Hummels spricht sie nun Klartext. "Du wurdest als Frau über Beauty-Dinger definiert. Wenn du im Fernsehen bist, Augen auf bei der Berufswahl, ist das nochmal relevanter." Vor allem die öffentliche Diskussion um ihren Look habe sie verunsichert. "Du versuchst, dich anzupassen."

Aussehen verändert: Caro Matzko reagiert auf Kritik

Obwohl Caro Matzko sich stets als starke, unabhängige Frau präsentierte, gab sie schließlich nach. Die Folge: Sie passte ihr Äußeres den Vorstellungen anderer an. "Es sagte jemand: 'Eckzähne sind schief.' Dann habe ich geschaut, dass meine Eckzähne wieder angelegt werden. Dann hieß es: 'Deine Zähne sind zu gelb.' Dann habe ich die aufhellen lassen. Dann waren meine Haare zu dunkel, also bin ich wieder blond geworden."

Die Moderatorin wollte sich gezielt den Sehgewohnheiten des Zuschauers anpassen. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf ihr Aussehen, denn ihre Psyche litt auch unter diesem "Full-Time-Job". "Wenn du kritisiert wirst für dein Äußeres, ist das immer persönlich. Natürlich hat das Spuren hinterlassen."

Aktuell ist Caro Matzko nicht mehr regelmäßig im TV zu sehen, ihre BR-Sendung "Ringlstetter" wurde im Mai 2025 eingestellt – eine Situation, die für die Moderatorin entspannend sei. In der Arbeit beim Hörfunk oder beim Schreiben von Büchern gehe es um echte Themen statt um Äußerlichkeiten. "Es ist angenehm, wenn der Fokus von dir und dieser Beauty-Schei** weggeht."

Bis Mai 2025 stand Caro Matzko mit Hannes Ringlstetter für die BR-Sendung "Ringlstetter" vor der Kamera. © BrauerPhotos/B.Lindenthaler

Cathy Hummels: "Man wird es nie allen recht machen"

Im Podcast richtet Caro Matzko auch kritische Worte an Cathy Hummels. Ihrer Meinung nach suche die Münchnerin viel zu stark die Bestätigung von außen. "Dann will ich dich immer sofort beschützen, wie so eine Mama. Ich denke mir: Mach das doch nicht. [...] Warum tust du dir das an?" Die Gastgeberin reagiert entspannt und erklärt: "Ich weiß genau, egal wie ich aussehe, man wird es nie allen recht machen." Hummels wolle keinem Ideal entsprechen, sondern lediglich sich selbst. "Ich mache meine Empfindungen nicht davon abhängig, ob irgendjemand zu mir sagt: 'Schöner Bikini.'" Scheint so, als habe die 37-Jährige inzwischen ihre innere Mitte gefunden.