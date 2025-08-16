Hat Sophie Turner für die Trennung dieses Promipaars gesorgt?

Sophie Turner hat enthüllt, dass sie vor einigen Jahren für die Trennung eines Promipaares gesorgt hat. Das Netz hat eine Vermutung, um wen es sich handeln könnte.

Sophie Turner (29) hat vor einigen Jahren offenbar für die Trennung eines prominenten Paares gesorgt. Das verriet die "Game of Thrones"-Darstellerin , nannte allerdings keine Namen. Im Netz kursieren nun Gerüchte, um wen es sich gehandelt haben könnte.

Turner und Moderator Seth Meyers (51) sprachen in seiner Sendung am 14. August über die San Diego Comic-Con, wo sie 2014 aufeinandertrafen. Meyer erklärte, dass er damals früh nach Hause ging, während Turner noch für die Afterparty blieb. Die enthüllte dann, dass eine Freundin sie bei der Party gebeten habe, einem männlichen Schauspieler zu winken, den sie "liebte". Und das tat Turner.

"Und dann später sehe ich diese berühmte Schauspielerin mich anstarren, und ich dachte: Oh, ich sollte rübergehen und ihr sagen, wie viel sie mir bedeutet", erinnert sich die Britin. "Also tanzte ich rüber und sie sagt: 'Kannst du verdammt nochmal aufhören, mit meinem Verlobten zu flirten?'" Laut Turner löste das Paar noch am selben Abend seine Verlobung.

Reddit-User vermuten, dass es sich um dieses Paar handelt

In einem bekannten Reddit-Thread sind sich Nutzer inzwischen sicher, herausgefunden zu haben, um welches ehemalige Paar es sich handeln könnte: Emma Roberts (34) und Evan Peters (38).

Die beiden Schauspielstars waren ab 2012 ein Paar und hatten von Beginn an eine turbulente Beziehung. 2013 wurde Emma Roberts wegen häuslicher Gewalt festgenommen, nachdem sie Peters die Nase blutig geschlagen haben soll. Ende desselben Jahres verlobten sich die beiden dennoch.

Als weitere Beweise führen die Internet-Detektive von Reddit mehrere Fotos der Comic-Con von 2014 auf: Fotos des Events zeigen Roberts und Peters gemeinsam für die Kameras posierend, zudem soll Roberts nach dem Event in Tränen ausgebrochen fotografiert worden sein.

Erst 2015 wurde jedoch erstmals bekannt, dass sich die beiden getrennt haben sollen. 2016 wurden sie erneut ein Paar und 2019 folgte die endgültige Trennung.

Auch brisant: Sophie Turner und Evan Peters arbeiteten noch während seiner Beziehung mit Roberts an zwei Filmen zusammen: "X-Men: Apocalypse" (2016) und "X-Men: Dark Phoenix" (2019).