Hat sich Ex-"Bachelor" Niko Griesert von seiner Michèle getrennt?

Ist das Liebesglück von Ex-"Bachelor" Niko Griesert und Michèle de Roos vorbei? Darauf deutet ein Post der Zweitplatzierten von Staffel elf hin.

Es ist die Lovestory der vergangenen "Bachelor"-Staffel gewesen: Nicht in Gewinnerin Michelle "Mimi" Gwozdz (28), sondern der Zweitplatzierten Michèle de Roos (27) fand der Rosenkavalier Niko Griesert (31) letztendlich seine große Liebe. Doch die scheint nun vorbei zu sein. Darauf deutet jedenfalls ein vielsagender Post von de Roos hin, den sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht hat. Demnach seien die beiden bereits "in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen." Nun strebe sie einen weiteren räumlichen Cut an.

Besteht noch Hoffnung?

"Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen. Ganz in der Nähe, damit wir Callia weiterhin gemeinsam gerecht werden können." Bei Callia handelt es sich um den gemeinsamen Hund der beiden.

Ob es nur eine temporäre oder dauerhafte Trennung ist, könne sie ihren Fans bislang noch nicht sagen. "Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinander finden werden." Auf Grieserts offiziellem Instagram-Account findet sich noch kein Statement zu der vermeintlichen Trennung von seiner Partnerin.