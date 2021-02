Hat Shailene Woodley sich etwa verlobt?

Die US-Schauspielerin Shailene Woodley soll angeblich mit American-Football-Star Aaron Rodgers zusammen sein. Womöglich sind sie sogar verlobt.

Gerade waren erste Gerüchte aufgekommen, dass -Star Shailene Woodley (29) angeblich mit dem American-Football-Spieler Aaron Rodgers (37) zusammen sein soll. Jener erklärte nun sogar, dass er sich im vergangenen Jahr verlobt habe. Bisher gibt es jedoch keine Bestätigung, dass der Sportler tatsächlich die Schauspielerin heiraten möchte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Insider , dass Woodley und Rodgers sich in einer Beziehung befinden sollen. Während er wegen der Football-Saison bis in den Januar in Wisconsin gewesen sei, habe Woodley sich wegen Dreharbeiten in Montreal aufgehalten. "Sie sprechen miteinander und versuchen sich zu sehen, wann immer sie können", erzählte die anonyme Quelle. Zwar seien die beiden auf ihre Karrieren fokussiert, "sie nehmen sich aber auch füreinander Zeit".

Rodgers ist verlobt

Rodgers ist nun zum dritten Mal zum MVP der American-Football-Liga NFL, also zum wertvollsten Spieler der Saison, gewählt worden. ließ er geradezu beiläufig fallen, dass er sich im vergangenen Jahr verlobt habe. "2020 war definitiv ein verrücktes Jahr", erklärt der Sportstar. Es habe viele Veränderungen gegeben, darunter "einige unglaubliche und denkwürdige Momente". Während er vorwiegend über Football sprach, erwähnte er aber auch: "Ich habe mich verlobt."

Zuvor war Rodgers unter anderem mit der Rennfahrerin Danica Patrick (38) zusammen. Sie trennten sich im letzten Sommer. Woodley war mit dem Rugby-Spieler Ben Volavola (30) liiert.