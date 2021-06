Hat Elizabeth Olsen heimlich geheiratet?

Hat Elizabeth Olsen still und heimlich geheiratet? Die Schauspielerin soll bereits im vergangenen Jahr Musiker Robbie Arnett das Jawort gegeben haben.

Schauspielerin Elizabeth Olsen (32) ist offenbar unter der Haube. Die jüngere Schwester der berühmten Olsen-Zwillinge Mary-Kate und Ashley (beide 35) soll Musiker Robbie Arnett das Jawort gegeben haben. Das bestätigen mehrere Quellen dem US-Magazin "Us Weekly?. Demnach sollen die beiden bereits 2020 heimlich vor den Traualtar getreten sein.

Elizabeth Olsen bezeichnete Arnett zuvor schon als "Ehemann"

Gerüchte über eine heimliche Hochzeit gibt es schon länger. Im Juni saß Olsen mit Schauspielkollegin Kaley Cuoco (35) zusammen und bezeichnete Arnett im Gespräch als "Ehemann". Vor wenigen Tagen wurden die Spekulationen dann erneut angeheizt, als ein verdächtiges Bild der beiden auftauchte, . Darauf sind die Schauspielerin und der Musiker händchenhaltend in New York zu sehen - beide tragen einen Ring am Finger. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Elizabeth Olsen hält ihr Liebesleben weitestgehend unter Verschluss. 2017 macht der "Avengers"-Star die Beziehung mit Robbie Arnett öffentlich. Im Sommer 2019 wurde erstmals über eine mögliche Verlobung spekuliert.