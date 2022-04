Hat Demi Moore einen neuen Freund? Verdächtige Bilder mit Daniel Humm

Hollywood-Star Demi Moore ist angeblich frisch verliebt. Einem Medienbericht zufolge wurde die Schauspielerin mit einem bekannten Schweizer Koch gesehen.

Demi Moore soll einen neuen Mann in ihrem Leben haben.

Neues Liebesglück für Demi Moore (59)? Angeblich soll die US-Schauspielerin den Schweizer Koch und New Yorker Gastronomen Daniel Humm (46) daten. . Einen Kommentar aus Moores Team gibt es dem Bericht zufolge allerdings nicht.

Das Paar soll laut "People" Anfang März zusammen gesichtet worden sein. Gemeinsam mit Ex-Tennisstar Maria Sharapova (34) und Schauspielerin Gugu Mbatha-Raw (38) saßen sie demnach bei einer Modenschau auf der Paris Fashion Week in der ersten Reihe.

Humm ist in den USA nicht nur ein gefeierter Küchenchef. Er ist unter anderem auch Mitbegründer von "Rethink Food". Die gemeinnützige Organisation, die 2017 in New York ins Leben gerufen wurde, setzt sich für ein gerechteres und nachhaltigeres Ernährungssystem ein. Während der Corona-Pandemie organisierte sie Mahlzeiten für Ersthelfer und Bedürftige.

Demi Moore war bereits dreimal verheiratet

Demi Moore, die in den 1990er Jahren mit Filmen wie "Ghost - Nachricht von Sam" (1990) oder "Ein unmoralisches Angebot" (1993) große Erfolge feierte, war bisher dreimal verheiratet: 1981 gab die Schauspielerin im Alter von 18 Jahren dem Sänger Freddy Moore (71) das Jawort. Das Paar trennte sich 1983, 1985 war die Scheidung durch. Anschließend war sie kurzzeitig mit ihrem Kollegen Emilio Estevez (59) verlobt.

1987 heiratete Demi Moore ihren zweiten Ehemann, Actionstar Bruce Willis (67), mit dem sie drei gemeinsame Töchter hat: Rumer (33), Scout (30) und Tallulah (28). Das Hollywood-Paar gab 1998 seine Trennung bekannt und reichte im Oktober 2000 die Scheidung ein. Moore hatte anschließend eine dreijährige Beziehung mit dem Kampfkunstlehrer Oliver Whitcomb.

Ab 2003 war Moore mit ihrem Kollegen Ashton Kutcher (44) liiert. Das Paar heiratete 2005. Sechs Jahre später gab sie die Trennung bekannt. 2013 wurde ihre Scheidung vollzogen.