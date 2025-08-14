Harvey Weinstein: Dritter Prozess soll noch in diesem Jahr stattfinden
Harvey Weinstein (73) soll ein drittes Mal in einem Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung vor Gericht kommen. Wie "NBC News" berichtet, soll der Prozess noch vor Ende des Jahres stattfinden. Das habe der New Yorker Richter Curtis Farber am Mittwoch erklärt. Dem ehemaligen Filmmogul wird vorgeworfen, die Schauspielerin Jessica Mann 2013 vergewaltigt zu haben. Im Juni konnte sich die Jury in diesem Anklagepunkt nicht einigen.
Bei einer Pressekonferenz soll ein Anwalt von Weinstein angekündigt haben, Weinstein werde sich nicht schuldig bekennen. Zudem sprach er davon, dass die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklage fallen lassen solle. Weinstein hatte zuvor alle Vorwürfe bestritten.
Urteilsverkündung im Fall von Haley für September angesetzt
Im Juni war Weinstein bei dem Wiederaufnahmeprozess im Fall der Filmproduzentin Miriam Haley wegen eines sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Punkt, das Model Kaja Sokola zum Oralverkehr genötigt zu haben, wurde er freigesprochen.
Die Urteilsverkündung zum Schuldspruch im Fall von Haley ist dem Richter zufolge für den 30. September geplant. Farber habe erklärt, Weinstein nicht zu verurteilen, bevor er wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung von Mann vor Gericht kommt. Demnach werde die Urteilsverkündung vermutlich erst später stattfinden. Der angesetzte Termin sei nur haltbar, wenn sich Weinstein schuldig bekenne, die Staatsanwaltschaft die Klage fallen lasse oder die Anklage vor Ende September verhandelt werde.
Verurteilung war 2020 aufgehoben worden
Ursprünglich war Weinstein 2020 zu 23 Jahren Haft wegen Sexualstraftaten verurteilt worden. 2024 war die Verurteilung aufgehoben und ein neuer Prozess angesetzt worden. Weinstein sitzt in New York in Haft, weil er in Kalifornien in einem weiteren Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Weinstein bestreitet sämtliche Vorwürfe.
