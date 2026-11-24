Iris Berben ist unzufrieden. Für die erfolgreiche Schauspielerin hat sich in der Branche noch zu wenig verändert. Was sie jetzt über die Bezahlung zu sagen hat ...

Während Kolleginnen wie Christine Neubauer, Karin Thaler oder Annette Frier um jede neue Rolle im Filmbusiness kämpfen müssen, gehört Iris Berben mit 76 Jahren noch immer zu den topgebuchten Stars der Branche. 2026 hat die Schauspielerin mit "Ein fast perfekter Antrag" und "Autokraten" Hauptrollen in zwei Kinofilmen ergattert. Dennoch ist sie nicht zufrieden mit den Entwicklungen für filmschaffende Frauen und spricht nun Klartext.

Klartext von Iris Berben: "Würde ich gerne noch miterleben"

Über die Jahre hat Iris Berben viele Veränderungen in der Branche miterlebt – immerhin steht sie bereits seit über 50 Jahren vor der Kamera. Trotzdem haben vor allem Frauen noch immer nicht die gleichen Chancen, ist sie sich sicher. "Solange wir es zum Thema machen müssen, dass wir Gleichberechtigung nicht einfach leben, sondern sie uns immer noch erkämpfen, ist der angestrebte Zustand nicht erreicht", sagt sie im Interview mit dem Onlinemagazin " ". "Den würde ich übrigens gerne noch miterleben."

Keine gleiche Bezahlung für Männer und Frauen: "Die Mühlen mahlen extrem langsam"

Woran macht es Iris Berben fest, dass Männer und Frauen in der Filmindustrie nicht gleich behandelt werden? Die Schauspielerin nennt dazu klare Fakten: "Schaut man auf die Zahlen, sind an den Schauspiel- und Filmschulen Männer und Frauen etwa fifty-fifty vertreten. Doch sobald es in den Beruf geht, kippt das Verhältnis wieder auf dreißig zu siebzig." Auch bei den Gagen haben Kolleginnen im Vergleich oft das Nachsehen. "Über die ungleiche Bezahlung müssen wir gar nicht erst reden, auch da hat sich noch nichts zu unseren Gunsten verändert. Die Mühlen mahlen in dieser Hinsicht extrem langsam", schimpft sie über die Situation.

Im AZ-Interview fordert Iris Berben mehr Sichtbarkeit für Frauen

Zwar sei in der Branche beim Thema Gleichberechtigung bereits "eine Menge erreicht" worden, trotzdem wünscht sich Iris Berben künftig noch mehr Veränderungen. "Wir sollten dem Publikum ruhig auch etwas zumuten: angstfrei sein, wieder etwas wagen, auch mal unpopulär sein. Natürlich ist das immer auch eine Frage des Geldes."

Auch im Gespräch mit der Abendzeitung zeigte sich die 76-Jährige vor einigen Monaten kritisch: "Ein Liebesfilm mit einer Frau über 70 ist nicht häufig. Es geht ja um die Sichtbarkeit von Frauen auf der Leinwand in diesem Alter." Prominente Beispiele wie Helen Mirren oder Jane Fonda würden ihrer Meinung nach zeigen, dass es für ältere Frauen durchaus interessante Rollen gibt, die viele Zuschauer in die Kinos locken. "Liebe, Sehnsüchte, Zärtlichkeiten, Sex – das alles hört ja im Alter nicht auf."