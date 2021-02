Harry und Meghan überraschen Poesie-Fans mit "epischem" Auftritt

Zur Überraschung aller Teilnehmer nahmen Prinz Harry und Herzogin Meghan am Wochenende an einer virtuellen Poesie-Stunde für Jugendliche teil. Es war der erste Auftritt des Paares dieses Jahr.

Überraschung! Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) lieferten am Wochenende ihren ersten öffentlichen Auftritt des Jahres ab. Das Paar überraschte am Samstag (6. Februar) eine Gruppe Poesie-Fans, in dem sie einem Online-Seminar der Organisation Get Lit Poetry beiwohnten.

Die US-Organisation, die mit jungen Poesie-Fans arbeitet und sich gegen Analphabetentum einsetzt, , der den Moment zeigt, in dem der Herzog und die Herzogin von Sussex dem Videocall beitraten. "Ratet mal, wer dieses Wochenende an unserer Poesie-Stunde teilgenommen hat? Es war das beste Wochenende JEMALS", schrieb die Organisation. Prinz Harry und Herzogin Meghan seien "magisch", "freundlich" und "interessiert an Poesie" gewesen. Meghan habe sogar ihre liebsten Gedichtzeilen mit den Anwesenden geteilt. "Wir sind so dankbar für ihren Besuch zu Ehren des Black History Month."

Einige der Schüler und der Lehrer, der die Stunde abhielt, beschrieben anschließend ihre Erfahrung mit dem Paar. "Mein Lieblingsmoment war, dass Meghan so viele der Gefühle, über die wir in der Klasse sprechen, nachempfinden konnte", erklärte Mason Granger in einem Instagram-Post. "Ich finde keine Worte dafür, zu beschreiben, wie unglaublich und cool diese Erfahrung war", schreibt eine der Schülerinnen via Instagram. "Sie waren so freundlich, respektvoll und so authentisch."

Schreibt Meghan bald selbst ein Buch?

Möglicherweise hat Meghan die Stunde auch genutzt, um sich für ihr eigenes literarisches Projekt inspirieren zu lassen. soll die Herzogin "mehrere sehr ernsthafte Buchdeals" angeboten bekommen haben.