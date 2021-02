Harry und Meghan geben Oprah Winfrey großes TV-Interview

Eigentlich wollten Harry und Meghan weniger in der Öffentlichkeit stehen. Nun zieht es das Paar jedoch vor die TV-Kamera von Talkmasterin Oprah Winfrey.

Harry (36) und Meghan (39) haben am Valentinstag für die Überraschung schlechthin gesorgt: Die ehemaligen Senior-Royals erwarten das zweite Kind. Auf die Schwangerschaftsverkündung folgt nun der nächste Hammer. Wie , wird das Paar in Kürze ein langes TV-Interview geben. Gesprächspartnerin soll keine Geringere als Talkmaster-Größe Oprah Winfrey (67) sein.

Unter anderem , dass es sich bei dem Treffen vor laufender Kamera um ein "intimes Gespräch" handeln soll. Das 90 Minuten lange TV-Special werde am Sonntag, 7. März, zur Primetime ausgestrahlt.

Wie geht es dem Paar in den USA?

Angekündigt ist, dass Winfrey zunächst allein mit Meghan sprechen werde. Die Themen: ihr damaliger Einstieg in das Leben als Royal, ihre Ehe mit dem Queen-Enkel, ihre Mutterschaft sowie ihr gemeinnütziges Engagement. Zudem sollen die Zuschauer in dem Interview erfahren, wie sich das Leben unter dem starken öffentlichen Druck für Meghan anfühle und wie sie damit umgehe. "Später werden die beiden von Prinz Harry begleitet, während sie über ihren Umzug in die Vereinigten Staaten und ihre künftigen Hoffnungen und Träume für ihre wachsende Familie sprechen", heißt es in der Programmankündigung weiter.

