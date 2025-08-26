Harry Styles und Zoë Kravitz: Neue Liebesgerüchte um die Stars

Harry Styles wurde kürzlich gemeinsam mit Zoë Kravitz in Rom gesichtet. Jetzt wird bekannt, dass die beiden schon zuvor beim Knutschen erwischt worden sein sollen.

Gerade erst ist ein Video aufgetaucht, das Harry Styles (31) zusammen mit Zoë Kravitz (36) Arm in Arm bei einem Spaziergang in Rom zeigt. Gerüchte über eine mögliche Liebelei ließen natürlich nicht auf sich warten, wären die beiden doch ein absolutes Promi-Traumpaar. Ein Insider verrät jetzt, dass die beiden Stars zuletzt nicht nur gemeinsam in der Ewigen Stadt gesichtet wurden.

Styles und Kravitz: Knutschen im Londoner Restaurant

Das , das die beiden vertraut in Italien zeigt, soll am 24. August entstanden sein. Schon am 19. August wurden die beiden jedoch laut im Restaurant Rita's in London gesehen. Die Schauspielerin feierte am letzten Dienstag in der englischen Hauptstadt die Premiere ihres neuen Films "Caught Stealing". Danach soll Kravitz sich mit Sänger und Schauspieler Styles auf in das Lokal gemacht haben.

"Sie sind zusammen hereingekommen, es war definitiv ein Date. Sie sind ein wunderschönes Paar", zitiert die "Sun" eine anonyme Quelle. Bald ging es offenbar heiß her, denn der Insider berichtet zudem: "Harry und Zoë hatten sich in einer Ecke im Rita's versteckt und haben wie die Teenager geknutscht." Die beiden hätten den Eindruck gemacht, als ob sie sich ganz schön ineinander verguckt haben - "und es schien ihnen egal zu sein, ob jemand sie beim Küssen sah".

Noch keine feste Beziehung

Styles und Kravitz haben sich bisher nicht geäußert. Eine angeblich eingeweihte Person berichtete der britischen Zeitung aber, dass die 36-Jährige nach Italien geflogen sei, nachdem sie mit der Arbeit fertig war. Der durch One Direction berühmt gewordene Sänger und Schauspieler verbringe demzufolge "viel Zeit in Rom, also haben sie beschlossen, sich dort zu treffen". Die Tochter von Lenny Kravitz (61) und Lisa Bonet (57) und Styles sollen sich aber noch nicht in einer festen Beziehung befinden. Alles sei "noch sehr früh" und die beiden hätten "viel Spaß miteinander".

Zuletzt war noch spekuliert worden, dass etwas zwischen Zoë Kravitz und ihrem "Caught Stealing"-Co-Star Austin Butler (34) laufen könnte. Zuvor war sie bis Oktober 2024 mit Channing Tatum (45) liiert, mit dem sie seit 2023 verlobt war. Zwischen 2019 und 2021 war die Schauspielerin zudem mit ihrem Kollegen Karl Glusman (37) verheiratet. Styles hat ebenfalls einige Beziehungen mit berühmten Promis hinter sich. So war er einst unter anderem mit Taylor Swift (35) zusammen, aber auch mit Olivia Wilde (41), Kendall Jenner (29) oder Emily Ratajkowski (34).