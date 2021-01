"Harry Potter"-Star Devon Murray ist Vater geworden

"Harry Potter"-Star Devon Murray hat auf Instagram die Geburt seines Sohnes verkündet. In seinem Post richtet er liebevolle Worte an seine Partnerin Shannon.

Der irische Schauspieler und -Star Devon Murray (32) ist Vater geworden. Der Seamus-Finnigan-Darsteller postete , auf dem im Hintergrund sein Sohn in einem Bettchen schlummert. Im Vordergrund ist eine Glückwunschkarte samt Muffin zu sehen, dessen blaue Verzierung das Geschlecht des Babys verrät. In seinem Posting stellt Murray seinen Sohn, der am 2. Januar geboren wurde, offiziell vor und findet liebevolle Worte für seine Freundin Shannon McCaffrey Quinn.

"Gestern, 2. Januar 2021, hat sich mein Leben für immer verändert. Shannon brachte unseren schönen kleinen Jungen 'Cooper Michael Murray' zur Welt", schrieb Murray.

Beiden gehe es nach einer langen Geburt und "ein paar beängstigenden Minuten am Ende" erstaunlich gut. "Ich kann es noch nicht fassen, dass wir jetzt unseren eigenen kleinen Jungen haben. Ich kann es kaum erwarten, mit Shannon und Cooper die schönsten Erinnerungen als kleine Familie zu sammeln", fügt Murray an. Er sei zudem tief beeindruckt von Shannon, die jetzt seine Heldin sei. "Ich bin so stolz auf sie für alles, was sie durchgemacht hat. Ich werde euch beide bis zu meinem letzten Atemzug für immer lieben."

Kindersegen bei den "Harry Potter"-Stars

"Harry Potter"-Kollegin Evanna Lynch (29) alias Luna Lovegood schrieb unter den Post: "Tolle Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, Devon und Shannon." Auch Jessie Cave (33), die Lavender Brown spielte, hinterließ einen Kommentar mit einer Reihe von Herzchen-Emojis. Im Oktober 2020 brachte sie ihr drittes Kind zur Welt. Im Mai 2020 wurden Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (32) und seine Freundin Georgia Groome (28) Eltern eines kleinen Mädchens.