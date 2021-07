"Harry Potter"-Star David Thewlis hat geheiratet

"Harry Potter"-Star David Thewlis und Freundin Hermine haben sich das Jawort gegeben. In einem Interview verriet der Schauspieler nun, dass sie schon seit fünf Jahren verheiratet sind.

"Harry Potter"-Schauspieler David Thewlis (58) und seine Freundin Hermine haben "Ja" gesagt. Allerdings bereits vor fünf Jahren, wie der 58-Jährige nun "Ich erwähnte meine Frau beiläufig auf Instagram und plötzlich berichtete die Boulevardpresse, dass ich 'in einer geheimen Zeremonie geheiratet' hätte, als wäre ich ein Freimaurer. Ich bin seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen, wir haben vor fünf Jahren geheiratet", sagte der Schauspieler.

Für David Thewlis ist es die zweite Ehe

Am 16. Juli verwirrte der Schauspieler Fans und britische Medien , in dem er über seine Hermine schwärmte. "Als ich Hermine zum ersten Mal traf, trug sie ein kirschrotes Kleid mit weißen Tupfen und rauchte Tabak aus einer Tonpfeife. [...] Es war Liebe auf den ersten Blick. Heutzutage raucht niemand mehr und die einzigen Ringe sind an unseren Fingern", hieß es in dem Post. Bislang hatte der Schauspieler sich nie öffentlich zu seinem Beziehungsstatus geäußert und so überraschte er Fans, indem er verkündete, dass er verheiratet sei.

Für den Schauspieler ist die Ehe mit Hermine bereits die zweite. Von 1992 bis 1994 war er mit der Schauspielerin Sara Sugarman (58) verheiratet. Von 2001 bis 2010 war Thewlis mit Anna Friel (45) zusammen, mit der 2005 er eine gemeinsame Tochter bekam.