"Harry Potter"-Star Bonnie Wright hat geheiratet

Bonnie Wright hat ihren Freund Andrew Lococo geheiratet. Die Schauspielerin, die in den "Harry Potter"-Filmen Harrys große Liebe Ginny verkörperte, machte ihre Eheschließung via Instagram öffentlich. Kollegen von "Harry Potter" gratulierten.

Bonnie Wright (31) hat geheiratet! Die Schauspielerin , das ihre Hand und die ihres Partners Andrew Lococo zeigt. An beiden Händen steckt ein Ehering. "Gestern war der beste Tag meines Lebens, dank meines Mannes", schrieb Wright zu dem Video. Bonnie Wright wurde als Darstellerin der Ginny Weasley in den "Harry Potter"-Filmen bekannt. Sie spielte in allen acht Verfilmungen die große Liebe des Titelhelden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bonnie Wright ist seit September 2020 mit Andrew Lococo liiert. Jedenfalls präsentierte die Darstellerin ihren Auserwählten seitdem über Instagram der Öffentlichkeit.

Zuvor war Wright mit Jamie Campbell Bower (33) zusammen. Mit dem Kollegen, der in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" den jungen Gellert Grindelwald spielte, bildete sie von 2011 bis 2012 ein Paar. Anschließend war Wright mit Jacob Artist (28) und Simon Hammerstein zusammen.

"Harry Potter"-Kollegen gratulieren

"Harry Potter"-Co-Stars gratulierten Bonnie Wright nun zur Hochzeit - wie ihr Filmbruder James Phelps (36, Fred Weasley). Scarlett Byrne (31, Pansy Parkinson) schrieb "Herzlichen Glückwunsch an euch beide!". "Ich liebe dich so sehr", ergänzte Afshan Azad (34), die im Fantasy-Franchise Padma Patil verkörperte.