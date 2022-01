"Harry Potter"-Special: So süß reagiert Emma Watson auf den Bildfehler

In der Jubiläumssendung "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" wurde ein Kinderbild von Emma Roberts statt Emma Watson eingeblendet. Die Hermine-Darstellerin kann über diese Verwechslung jedoch lachen.

Emma Watson (31) nimmt die Verwechslung mit Humor! Vor wenigen Tagen wurde die Reunion der "Harry Potter"-Stars "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" ausgestrahlt. Dabei unterlief den Machern ein Fauxpas: Anstatt ein Kinderbild der Hermine-Darstellerin Emma Watson zu zeigen, blendeten sie eines ihrer Schauspielkollegin Emma Roberts (30) ein. Für die 31-Jährige jedoch ein Grund zum Lachen. nun sogar das Foto ihrer Namensvetterin.

Auf dem Schnappschuss ist Roberts mit Minnie-Maus-Ohren zu sehen. Skeptisch guckt sie in die Kamera, vor ihr ein Teller mit Essen. "Ich war NICHT so süß", scherzte Watson in der Bildunterschrift und fügte den Hashtag "#emmasistersforever" ("#EmmaSchwesternFürImmer") hinzu. Roberts hinterließ bereits ein "Gefällt mir" und postete das Bild in ihrer Instagram-Story. "Haha, ich kann das nicht glauben", schrieb sie dazu.

Sendung wurde bereits angepasst

ist der Fehler mittlerweile behoben worden. Das Special, das anlässlich des 20. Jubiläums von "Harry Potter und der Stein der Weisen" entstanden ist, können die Fans weiter genießen. In Deutschland ist das emotionale Aufeinandertreffen von Watson, Daniel Radcliffe (32) und Rupert Grint (33) bei Sky und Sky Ticket zu sehen.