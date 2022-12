"Harry & Meghan": Netflix-Doku stellt "The Crown" in den Schatten

"Harry & Meghan" ist für Netflix ein voller Erfolg. Die Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan hat zum Start mehr Zuschauer in Großbritannien angezogen als die Hitserie "The Crown".

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) stellen mit ihrer Netflix-Doku sogar die Hitserie "The Crown" in den Schatten. sahen 2,4 Millionen Menschen in Großbritannien "Harry & Meghan" bereits am ersten Tag der Veröffentlichung (8. Dezember 2022) auf dem Streamingdienst. Zum Vergleich: Die erste Folge der fünften Staffel der Royal-Serie "The Crown" verfolgten am 9. November "nur" 1,1 Millionen Zuschauer.

Am 8. Dezember hatte Netflix die ersten drei Teile von "Harry & Meghan" auf einen Schlag veröffentlicht. Teil 2 verfolgten an dem Tag immerhin noch 1,5 Millionen Menschen. Part 3 zog noch 800.000 an.

Die Zuschauerzahlen stammen von der privaten TV-Einschaltquotenagentur Barb. Netflix hat sich der Ratingagentur im Oktober angeschlossen. Durch die Kooperation erfolgt seit November die Veröffentlichung der Zuschauerzahlen für Netflix-Sendungen in Großbritannien.

2,4 Millionen nur über das TV-Gerät

Barb erfasst aber nur Zuschauer, die Netflix auf ihrem TV-Gerät einschalteten. Laptops, Tablets und Smartphones erfasst der Dienst nicht. Es ist also davon auszugehen, dass die Zahlen für "Harry & Meghan" also noch deutlich höher liegen.

Netflix hat noch keine eigenen Zahlen zum Erfolg der Royal-Doku veröffentlicht. Am 15. Dezember geht es mit den nächsten drei neuen Folgen der Doku auf Netflix weiter.

