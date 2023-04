Harry Belafonte ist tot: US-Sänger ist mit 96 Jahren gestorben

Trauer um Harry Belafonte: Der amerikanische Sänger und Entertainer ist am Dienstag gestorben, wie ein Sprecher mitteilt. Was ist über die Todesursache bekannt?

Harry Belafonte, amerikanischer Sänger, Schauspieler und UNICEF-Botschafter, ist am 25. April im Alter von 96 Jahren gestorben.

Sänger, Schauspieler, Entertainer und Bürgerrechtler – Harry Belafonte war eine der bekanntesten Persönlichkeiten der USA. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Ein Sprecher bestätigte das Ableben des Künstlers gegenüber der " ".

Harry Belafonte ist gestorben: Todesursache ist bekannt

Ken Sunshine offenbarte dabei auch die Todesursache: Harry Belanfonte starb seinem Sprecher zufolge an einer Herzinsuffizienz in seinem New Yorker Zuhause. Die Trauer um den Sänger dürfte bei seinen Fans groß sein, er hatte weltweit viele Bewunderer.

+++ Mehr Informationen in Kürze +++