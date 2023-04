Harry Belafonte (†96) ist gestorben: Was ist über die Todesursache bekannt?

Trauer um Harry Belafonte: Der amerikanische Sänger und Entertainer ist am Dienstag gestorben, wie ein Sprecher mitteilt. Was ist über die Todesursache bekannt?

Harry Belafonte, amerikanischer Sänger, Schauspieler und UNICEF-Botschafter, ist am 25. April im Alter von 96 Jahren gestorben.

Sänger, Schauspieler, Entertainer und Bürgerrechtler – Harry Belafonte war eine der bekanntesten Persönlichkeiten der USA. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Ein Sprecher bestätigte das Ableben des Künstlers gegenüber der " ".

Harry Belafonte ist gestorben: Todesursache ist bekannt

Ken Sunshine offenbarte dabei auch die Todesursache: Harry Belanfonte starb seinem Sprecher zufolge an einer Herzinsuffizienz in seinem New Yorker Zuhause. Die Trauer um den Sänger dürfte bei seinen Fans groß sein, er hatte weltweit viele Bewunderer.

So startete Harry Belafonte seine Karriere

Harry Belafonte wurde 1927 im New Yorker Problemviertel Harlem geboren und träumte bereits früh von einer Karriere im Showbiz. Ende der 1940er Jahre nahm er an einem Schauspielworkshop des deutschen Regisseurs Erwin Piscator teil und konnte bereits wenige Jahre später erste Erfolge verbuchen.

Mit "Banana Boat Song" schrieb Harry Belafonte Musikgeschichte

Auch als Musiker machte sich Harry Belafonte einen Namen und schrieb 1954 mit seinem "Banana Boat Song" Pop-Geschichte. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Grammy (1966 und 2000) und Emmy (1960).

Mit diesem Clip sorgte Harry Belafonte für einen viralen Hit

Unvergessen bleibt ein besonderer Auftritt des Künstlers im US-TV. In der Talkshow "Eyewitness News" begrüßte die Moderatorin Harry Belafonte zum Interview, der allerdings nicht auf ihre Fragen reagierte. Das hatte einen witzigen Grund, denn er war tatsächlich eingeschlafen. Clips aus der Sendung wurden in den sozialen Medien zum viralen Hit.