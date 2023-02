Harrison Ford: Ehefrau Calista Flockhart fliegt nicht mehr mit ihm

Calista Flockhart vertraut den Flugkünsten ihres Ehemanns Harrison Ford ganz offenbar nicht mehr. "Meine Frau fliegt nicht mehr mit mir in klassischen Flugzeugen", verriet Ford jetzt in einem neuen Interview.

Hollywood-Star Harrison Ford (80) hat verhältnismäßig spät in seinem Leben die Fliegerei für sich entdeckt. Erst im Alter von 52 Jahren nahm der heute 80-Jährige Flugunterricht - und hat seitdem eine beeindruckende Sammlung an Oldtimer-Flugzeugmodellen angehäuft, in denen er regelmäßig abhebt. , steigt Ehefrau Calista Flockhart (58) nicht mehr zu ihm ins Cockpit. "Meine Frau fliegt nicht mehr mit mir in klassischen Flugzeugen - in anderen dagegen schon", erklärte der Star im Interview.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Harrison Ford: "Will mich nicht noch einmal von solch einem Unfall erholen müssen"

Flockharts Weigerung, ihren Ehemann in die Lüfte zu begleiten, ist demnach auf Fords beinahe tödlichen Absturz in Los Angeles im Jahr 2015 zurückzuführen. Nach einem Triebwerksausfall seines in den 1940er Jahren erbauten Propellerflugzeugs musste der "Star Wars"-Star auf der Grünfläche eines Golfkurses notlanden, verletzte sich dabei schwer am Kopf und brach sich einen Arm. Ein fast einmonatiger Krankenhausaufenthalt war die Folge.

"Von solch einem Unfall" wolle sich er "nicht noch einmal erholen müssen", sagte Ford im Gespräch mit dem US-Magazin. Die gesamte Erfahrung sei "für ihn und seine Familie wirklich schwer" gewesen. Dennoch hatte er sich damals entschieden, verhältnismäßig rasch wieder ins Cockpit zu steigen. "Ich weiß, was passiert ist", sagte der Star, um hinzuzufügen: "Es gab ein mechanisches Problem mit dem Flugzeug, von dem ich nichts wissen konnte und um das ich mich nicht auf irgendeine Art hätte kümmern können". Aus diesem Grund sei er zurückgekehrt. "So etwas passiert eben", erklärte Ford.